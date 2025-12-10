Polski survival kusi nowościami. Aktualizacja Bellwright już dostępna

Miłośnicy survivalu mogą mieć powody do zadowolenia. Chociaż Bellwright może być już znany części fanów gier survivalowych, ponieważ ukazał się w zeszłym roku w ramach wczesnego dostępu, udostępnienie dużej aktualizacji sprawia, że jest to idealny moment zarówno dla nowych, jak i doświadczonych graczy, by wypróbować ten tytuł.

Bellwright rośnie w siłę. Aktualizacja Maiden Voyage dodaje nową mapę, zadania i bronie

Mimo że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, deweloperzy z polskiego zespołu Donkey Crew postanowili zaserwować graczom znaczącą aktualizację zawartości. Łatka zatytułowana „Maiden Voyage” wprowadza zupełnie nowe obszary do eksploracji oraz szereg nowych funkcji do rozgrywki.