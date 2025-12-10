Polski survival kusi nowościami. Aktualizacja Bellwright już dostępna

Miłośnicy survivalu mogą mieć powody do zadowolenia. Chociaż Bellwright może być już znany części fanów gier survivalowych, ponieważ ukazał się w zeszłym roku w ramach wczesnego dostępu, udostępnienie dużej aktualizacji sprawia, że jest to idealny moment zarówno dla nowych, jak i doświadczonych graczy, by wypróbować ten tytuł.
Bellwright rośnie w siłę. Aktualizacja Maiden Voyage dodaje nową mapę, zadania i bronie
Mimo że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, deweloperzy z polskiego zespołu Donkey Crew postanowili zaserwować graczom znaczącą aktualizację zawartości. Łatka zatytułowana „Maiden Voyage” wprowadza zupełnie nowe obszary do eksploracji oraz szereg nowych funkcji do rozgrywki.
To rozszerzenie nie ogranicza się wyłącznie do aspektów wizualnych; obejmuje ono całkiem nową fabułę, nowe łupy oraz specjalne nagrody do zdobycia. Gdy gracze zakończą eksplorację obszaru Karvenii, otrzymają możliwość zbudowania doku, aby wyruszyć na Halmare Isles, co stanowi początek zupełnie nowego doświadczenia. Nowa zawartość rzuca graczy w zupełnie nowy biom gotowy do eksploracji, obfitujący w dodatkowe zadania, nagrody, nowe budynki do postawienia i nieznane dotąd zwierzęta do odkrycia.
Poza nową mapą i warstwą fabularną, dodane zostają również inne istotne funkcje gameplayowe. Gracze mogą oczekiwać wprowadzenia nowego systemu frakcji, oferującego wiele ścieżek progresji, a także nowe pancerze i stroje frakcyjne. Rozbudowany został także wachlarz dostępnych broni, ponieważ do arsenału dołączyły kusza oraz włócznia, co otwiera drogę do kreowania zupełnie nowych stylów walki i konfiguracji postaci.
Załóż i rozwijaj własne osady, wyzwól ziemię i pomóż jej mieszkańcom. Rekrutuj innych do swojej sprawy, jednocześnie poznając więcej o życiu, które musiałeś zostawić za sobą. Dowódź swoimi siłami, udowodnij swoją dzielność w boju i ugruntuj swoją pozycję bohatera swojego ludu. – czytamy w opisie gry.
Na koniec przypomnijmy, że Bellwright zadebiutowało w ramach Early Access 23 kwietnia 2024 roku. Tytuł ten jest objęty 34% zniżką w ramach Zimowej Wyprzedaży Steam, która potrwa do 5 stycznia 2026 roku.
