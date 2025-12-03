Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 z aktualizacją z okazji 5. rocznicy premiery? CDP RED odpowiada

Mikołaj Ciesielski
2025/12/03 17:45
Słowa jednego z deweloperów rozczarują fanów.

Tajemniczy wpis twórców Cyberpunk 2077 rozpalił nadzieje fanów. Już w przyszłym tygodniu minie bowiem dokładnie 5 lat od debiutu RPG polskiego studia i wiele osób liczyło, że gra doczeka się nowej aktualizacji. Wygląda jednak na to, że CD Projekt RED nie planuje niespodzianki z okazji 5. rocznicy premiery swojej produkcji.

Cyberpunk 2077 bez aktualizacji w tym miesiącu. CD Projekt RED nie szykuje niespodzianki z okazji 5. rocznicy premiery

Niestety fanów pogrzebał właśnie Marcin Momot. Przedstawiciel CD Projekt RED opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że Cyberpunk 2077 nie doczeka się w tym miesiącu aktualizacji. Deweloper docenia jednak, że wspomniana produkcja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

Naprawdę doceniamy ekscytację wokół gry, ale nie planujemy wydania aktualizacji w grudniu – napisał Momot w odpowiedzi na wpis jednego z branżowych serwisów.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox. W czerwcu tego roku dzieło CD Projekt RED trafiło natomiast na Nintendo Switch 2. Zainteresowanych wersją na sprzęt japońskiej firmy zapraszamy do lektury: Zagrałem w Cyberpunk 2077 na Switchu 2 – kompromisy i wygoda.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

