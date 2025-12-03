Cyberpunk 2077 z aktualizacją z okazji 5. rocznicy premiery? CDP RED odpowiada

Tajemniczy wpis twórców Cyberpunk 2077 rozpalił nadzieje fanów. Już w przyszłym tygodniu minie bowiem dokładnie 5 lat od debiutu RPG polskiego studia i wiele osób liczyło, że gra doczeka się nowej aktualizacji. Wygląda jednak na to, że CD Projekt RED nie planuje niespodzianki z okazji 5. rocznicy premiery swojej produkcji.

Cyberpunk 2077 bez aktualizacji w tym miesiącu. CD Projekt RED nie szykuje niespodzianki z okazji 5. rocznicy premiery

Niestety fanów pogrzebał właśnie Marcin Momot. Przedstawiciel CD Projekt RED opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym poinformował, że Cyberpunk 2077 nie doczeka się w tym miesiącu aktualizacji. Deweloper docenia jednak, że wspomniana produkcja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.