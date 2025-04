Powrót Beliala do Sanktuarium - Blizzard odkrywa sekrety 8. sezonu w Diablo IV!

Powrót lubianego złola z Diablo III stał się faktem, a my przepytujemy ekipę z Blizzarda na temat tego, co czeka graczy w nowym sezonie Diablo IV!

Ósmy sezon w Diablo IV to kolejna szansa na to, aby wrócić do Sanktuarium i sprawdzić, co nowego czeka na bohaterów tego dość burzliwego uniwersum. Tym razem powrót Beliala może sporo namieszać… więc warto spytać tych, którzy wiedzą o planach jednego z głównych “złoli” Diablo III jak najwięcej. Dlatego też miałem przyjemność porozmawiać z Dericiem Nunezem (Lead Season Designer) oraz Colinem Finerem (Assoc. Dir. Lead Designer) o tym, co czeka graczy w najbliższych tygodniach w Sanktuarium.

Michał “Muradin” Grabowski

Zacznijmy może od tego, co najważniejsze – jaki będzie główny motyw przewodni ósmego sezonu Diablo IV?

Deric Nunez

W ósmym Diablo IV wszystko skupia się na walkach z bossami, więc wspólnie z zespołem postanowiliśmy wzmocnić tę sferę rozgrywki. Z nowym zestawem przeciwników, zmianami w ramach quality of life oraz wieloma innymi ciekawymi dodatkami. Myslę jednak, że najbardziej ekscytującą rzeczą w tym sezonei jest fakt, że Zło jako takie ponownie znalazło sposób, aby powrócić do świata Sanktuarium i rozprzestrzenić się wzupełnie inny sposób siejąc popłoch i zniszczenie dookoła.

Głównie po to, aby nadal wiecznie szerzyć popłoch w Sanktuarium ze swojego świata kłamstw, z którego to ponownie walczą o dominację nad postrzeganiem rzeczywistości.

To skupienie się na bossach jest również powiązane z tym, co chcemy zaoferować graczom w ramach pewnego typu “power fantasy”, w którym to gracze będą przejmować moce bossów w ramach sezonu począwszy od pierwszych wzmianek o Belialu w nowej ściezce fabularnej kontrolując moce iluzji. A to z kolei oznacza, że będą mogli efektywnie podkradać moce z przeciwników znajdujących się w Sanktuarium oraz zupełnie nowe podejście do aktywności w świecie gry m.in. wydarzeń w świecie gry, pojawiających się innych bossów w leżach. Nawet będą mogli przejąc moce Lilith.

Myślę więc, że najlepszym sposobem na podsumowanie ósmego sezonu Diablo IV jest nazwanie tego “celebracją bossów oraz powrotu Beliala do Sanktuarium”.

Colin Finer

Tak, dodając jeszcze do tego, co powiedział Deric tak jak w każdym sezonie Diablo planujemy przeróżne powroty nowych zagrożeń dla tego świata, jak i dbamy o aktualizacje dla już istniejących przeciwników. Mamy również wiele różnych innych zmian jak chociaby zmiany w systemie Battle Pass, który pozwala na nieco inne podejście do personalizacji zdobywania nagród z przepustki.

Michał “Muradin” Grabowski

W takim razie jakie nowe mechaniki oraz aktywności czekają na graczy w nowym sezonie?

Deric Nunez

Zaczynając od zmian w samym sezonie to pozwolę sobie powiedzieć o kilku stałych zmianach, które pojawią się na przestrzeni całego ósmego sezonu Diablo IV.

Tak jak wspomniałem wcześniej w trakcie sezonu gracze będą mogli zdobywać moce bossów ze świata Sanktuarium, co samo w sobie jest dość zabawną mechaniką jeśli jesteś w stanie poskładać sobie do tego odpowiedni build Twojej postaci. Możliwość kradzieży głównych, dobrze znanych mocy z kluczowych przeciwników spotykanych w różnych miejscach. Przykładowo - pokonując pierwszy raz Duriel możesz zdobyć moc Burrow. Podobnie jest w przypadku chociażby Lightning Square Grigoire’a, który jak dobrze wiecie związany jest z błyskawicami.

To jedna z pierwszych tego typu rzeczy w Diablo IV i myśląc o tym jako o dodatku do tzw “power fantasy” nie chodzi nam tylko o to, aby zdobyć tę moc i wcielić do swojego arsenału w buildzie danej klasy. Każda z tych mocy ma coś na kształt drugiego dna pozwalającego na modyfikację tej mocy. Przykładowo - możesz wstawić główną moc, ale ta jedna moc daje Ci możliwość dodania trzech modyfikacji pozwalających na dokładną personalizację ostatecznego efektu. Trochę tak, jakbyś stworzył swoją wizję danego bossa w postaci Twojego bohatera.

Z kolei w kwestii innych sezonowych aktywności mamy również coś na kształt nowego bossa w otwartym świecie.

W nowym wydarzeniu w formie Operation Incursion gracze będą walczyć przeciwko mocom Beliala atakującymi w formie różnych bossów oraz innych kreatur, które to będą prowadziły ostatecznie do starcia z samym Belialem w nieco mniejszej formie. Głównie po to, aby wprowadzić graczy w możliwości wydarzeń sezonowych. Dodatkowo w ramach stałych aktualizacji wprowadzamy dwóch zupełnie nowych bossów do rosteru Vessel of Hatred, czyli Beliala i Urivara. Dołączają oni do leży bossów, co więcej - Belial pojawi się w formie dobrze znanej graczom z Diablo III. Będzie więc również ostatecznym przeciwnikiem na samym szczycie drabinki leży.

Natomiast jedną z moich ulubionych mechanik w tym sezonie jest fakt, że Belial jako przeciwnik będzie stale polował na graczy w trakcie całego sezonu w mniejszej formie i to jest jedna z tych nowych mechanik, która pojawi się wraz z aktualizacją bossów w leżach. Chcielibyśmy, aby w jakimś stopniu zaskoczył graczy w momencie, gdy pokonają danego bossa, zaczną zbierać zdobyte nagrody i mieli dodatkowy element zabawy w trakcie tej aktywności.

Może się bowiem okazać, że podchodząc do leży na zasadzie “zrobię dziesięciu bossów i po sprawie” będziemy stale atakowani przez Beliala w słabszej formie... ale pokonanie może być również biletem do walki z tą formą ostateczną na końcu drabinki. Dlatego też postaraliśmy się, aby poprawić ekosystem nie tylko prowadzący do walki z bossami w leżach, ale również w ramach tychże.

Czy chciałbyś coś dodać ze swojej strony Colin?

Colin Finer

W kwestii bossów? Tak jak wspomniałeś w tym sezonie wszystko jest związane z tym, aby być właśnie bossem poprzez pokonywanie innych bossów i z naszej perspektywy to najlepszy możliwy sposób, aby w ten sposób celebrować koncepcję jako taką przypominając o najpotężniejszych przeciwnikach z aktualnego rosteru oraz aktualizując go dodając nowych.

Dlatego też w leżach jeszcze raz spojrzeliśmy na niektóre walki na przykład z Duriel po to, aby była o wiele bardziej wymagająca niż do tej pory.

W tym przypadku co jakiś czas w trakcie walki ataki mogą wyprowadzić bohaterra z równowagi. Z drugiej strony gdy inny przeciwnik szarżując sprowadzi cię do parteru w bardzo prosty sposób. Za każdym razem, gdy do tego dojdzie odblokuje to specjalną kombinację ataku, która z jednej dźgnie cię swoją bropnią, a przy okazji przyciągnie do własnej nogi. I nagle okazuje się, że w łatwy sposób zostałeś wręcz przez niego pożarty.

Także tak, wprowadziliśmy wiele różnych aktualizacji do już istniejących przeciwników w leżach po to, aby byli jeszcze bardziej brutalni w tym co robią oraz dawali duże poczucie wyzwania. Z naszego puntku widzenia powinno to dać również o wiele większe poczucie postępów w ramach drabinki o której wspominał Deric jeśli mielibyśmy iść od słabszych form bossów poprzez wyższe kończąc na wersji ostatecznej Beliala na samym szczycie tejże.

Dlatego też mamy nadzieję, że to wyzwanie w ramach drabinek leży spodoba się graczom.

Deric Nunez

Myślę, że ostatnim, nowym elementem w Diablo IV jest fakt w każdym aspekcie istniejących elementów rozgrywki staramy się je wzmacniać oraz wprowadzać zupełnie nowe elementy “quality of life improvements” pozwalające na to, aby walki z bossami były wymagające, ale również w odpowiedni sposób nagradzały graczy za ich wysiłki. Wszystko po to, aby pętla rozgrywki była o wiele bardziej efektywna pod względem zdobywanych nagród niż bywało to w przeszłości.

A tutaj znajdziecie pełną listę zmian w aktualizacji sezonowej – Diablo IV z pełną listą zmian na 8. sezon. Łatka 2.2 ze szczegółowym opisem

Michał “Muradin” Grabowski

To teraz może małe przypomnienie dla tych, którzy mogli zapomnieć co nieco z poprzednich gier – jako, że Belial powraca do Diablo IV jaka będzie jego rola w tym sezonie? Czy możecie przypomnieć również jaką rolę grał wcześniej w uniwersum Diablo?

Deric Nunez

Belial jak dobrze już wiecie jest z grona, które nazywamy Wielkim Złem. Wiecie również, że jest powiązany z różnymi Durialami, Darielami i innymi mniejszymi złami istniejącymi w tej przestrzeni. Belial zawsze był potężny w historii Sanktuarium nawet przed wydarzeniami z głównych gier będąc wykluczony, gdy on i Azmodan byli odpowiedzialni za obalenie najwyższego zła, co później sprowadziło na nich wygnanie do świata śmiertelników.

Gdyby się to nie wydarzyło, to właściwie o wielu wydarzeniach ze unwersum Diablo byśmy w ogóle nie mówili na pierwszym miejscu. Idąc jednak trochę do przodu w kierunku wydarzeń z trzeciej części gry – wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Beliala w pełnej formie w specjalny sposób. Próbował on przejąć kontrolę nad Kaldeum poprzez przejęcie rady Cesarza Hakana II. I tak właściwie przez ten cały czas rozprzestrzenia chaos poprzez polityczne i społeczne skażenie tego miejsca.

Belial to Władca Kłamstw i właśnie w ten sposób działa chcąc przejąc kontrolę nad postrzeganiem rzeczywistości oraz wykorzystać ją do dominacji w Sanktuarium. Z mojej perspektywy to jeden z ciekawszych wątków Diablo III związany z rolą w tej odsłonie gry.

Biorąc pod uwagę to w jakim stanie są Żelazne Wilki w Diablo IV oraz wiedząc, że byli oni obrońcami Kaldeum, Belial w jakimś stopniu poprzez swoje matactwa wmawia ludziom, że Wilki zostały wygnane i dlatego prowadzą swój nomadyczny tryb życia podczas wydarzeń z Diablo IV. Gracze dzięki temu odkryją, że nie wszystko jest tak, jak mogłoby się wydawać i wiele złych rzeczy wydarzyło się w międzyczasie w Sanktuarium bez względu na to czy bezpośrednio lub pośrednio Belial maczał palce w tym wszystkim.

Michał “Muradin” Grabowski

No to kolejne pytanie, tym razem związane z nową przepustką sezonową – czy możecie przybliżyć graczom jakie zmiany czekają ich w tym systemie i jak wpłynie to na zdobywane nagrody w trakcie rozgrywki?

Colin Finer

Wyjaśniając nowy system przepustki sezonowej, który został odświeżony wraz z ósmym sezonem nazywa się Relikwiarz i jest to nowym sposób na zdobywanie nagród na wysokim poziomie biorąc również pod uwagę fakt, iż gracze mogą sami decydować o tym, co chcą w grze zdobyć.

Otrzymaliśmy ze strony graczy feedback, że dotychczasowe przepustki sezonowe były dość... staromodne ze względu na spory grind poprzez wszystkie nagrody, aby otrzymać to, co ich naprawdę interesuje. Dlatego też tym razem to gracz może zadecydować na czym chciałby się skupić w ramach swojej przepustki. To tak właściwie główny element serii Diablo jak ogry – wszystko związane jest z wyborem, który dajemy graczom w ramach różnych elementów rozgrywki po to, aby mogli oni obrać sobie odpowiedni cel na przyszłość.

Więcej o tym przeczytacie w naszym newsie - Diablo IV zapowiada nowy system przepustki bojowej. Blizzard szykuje spore zmiany

Michał “Muradin” Grabowski

Wracając na chwilę do zmian w mechanikach – czy możemy się spodziewać zmian w innych aktywnościach takich jak Podziemia Koszmarów czy Piekielnych Hordach?