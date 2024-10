Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli

Minął nieco ponad rok od premiery Diablo IV i nadal podtrzymuję to, co napisałem w swojej recenzji – to świetny hack & slasher, który wraz z kolejnymi sezonami się rozrastał, ale przy okazji Blizzard naprawiał to, co po drodze albo nie pasowało do tej całej układanki. Koniec końców jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie elementy, to trudno powiedzieć, żeby ten rok spędzony w Sanktuarium nie był nieudany.

Bo czego by nie mówić, to Diablo IV swoją rolę spełniło i o ile hardkorowi fani aRPG mogą narzekać na to, iż głębia związana z rozbudową postaci oraz sezonów jest zbyt płytka, to ostatecznie możliwość wskoczenia na tych kilka niezobowiązujących rundek sezonowych jest zdecydowanie łatwiejsza niż w innych przedstawicielach gatunku. To właśnie w tym chyba tkwi największa moc Diablo, bo o ile sam lubię się bawić w zaawansowane łamigłówki z buildami, to koniec końców czasami chodzi o to, aby się odprężyć i tych wszystkich przeciwników rąbać na lewo i prawo. Przychodzi więc czas na to, aby wyruszyć w innym kierunku. Specjalnie nie piszę nowym, ponieważ Nahantu jako region fanom Diablo jest już znany. Główny przeciwnik zasadniczo również. Mimo wszystko jednak udało się jakoś Blizzardowi tak zaczarować tym wszystkim, aby powrót do dżungli nadal przebiegał w podobnej formie jak w przypadku podstawki.

Jest dobrze, ale czy wystarczająco? O tym dowiecie się w dalszej części tekstu.

„Jak Tommy Lee Jones w ściganym!” – jak wypada fabuła w Diablo IV: Vessel of Hatred?

Jeśli chodzi o fabularny aspekt Vessel of Hatred, to postaram się napisać o tym wszystkim bez większych spoilerów. I niekoniecznie ze względu na fakt, że bez twistów cała historia ma niewiele sensu i tylko na nich się opiera. Pojawiłoby się może z kilka pytań odnośnie tego czy niektóre z nich naprawdę były potrzebne… ale o tym możemy porozmawiać po premierze, jak już kurz bitewny opadnie.

Nie zmienia to jednak tego, że całość ma bardzo podobną strukturę do tego, co już widzieliśmy w Diablo IV i to bardzo dobry znak.

Zaczynamy w Gea Kul, gdzie Neyrella ostatni raz była widziana i odpłynęła łodzią w kierunku Nahantu, a przy okazji powoli zaczyna się rozprzestrzeniać dziwna zaraza. Uwięziony w kamieniu Mefisto stale zatruwa jej organizm nienawiścią, a przy okazji Zakon cały czas stara się posprzątać po tym, co wydarzyło się w piekle – na czele z główną bohaterką, Neyrellą oraz Lorathem. Dlatego też naszym zadaniem jest odnaleźć sposób na powstrzymanie Neyelli przed ewentualnym uwolnieniem Mefista z kamienia… i tutaj wchodzi rola Nahantu oraz ludu zamieszkującego te tereny, który już kiedyś mierzył się z problemami wywołanymi przez Pana Nienawiści.

I tutaj muszę przyznać, że sama historia połączona z panteonem bóstw ludu Nahantu, podejściem do filozofii życia w tym miejscu oraz faktem, że stale próbują nie dopuścić do tragedii z sprzed wielu lat sprawia, że to miejsce jest na swój sposób magiczne. Może nawet bardziej interesujące niż niektóre miejscówki z głównej części Diablo IV (chociażby Hawezar, który poza Drzewem Szeptów będącym dość ważnym dla fabuły, można byłoby pominąć lub wcielić w jeden z już istniejących regionów… po prostu był mocno generyczny i bez większej głębszej historii). Tak samo powrót do Kurast, które jest głównym miejscem wypadowym Nahantu również przywodzi wspomnienia tego, co miało miejsce w Diablo II.

Wracając jeszcze do samej fabuły to w kilku miejscach musiałem mocniej zawiesić swoją niewiarę biorąc pod uwagę to, że chyba można było o wiele lepiej rozegrać wątek tego „podwójnego pościgu” i mocniej położyć nacisk na fakt, że zasadniczo lud Nahantu mierzy się z kilkoma zagrożeniami na raz. Co prawda nadal pod względem emocjonalnym Vessel of Hatred potrafi zagrać dość dobre na odpowiednich strunach, ale myślę, że można byłoby to zrobić trochę lepiej wstawiając kilka dodatkowych przerywników filmowych czy to misji ukazujących mieszkańców w starciu z tym czy innym wrogiem.

No i zakończenie, które służy jako wprowadzenie do kolejnego rozdziału tego świata i… o ile taki cliffhanger był efektywny w przypadku fabuły podstawki, tak tutaj mam wrażenie, że ten efekt jest odrobinę mniejszy. Jeśli do tego dodamy fakt, ze sezonowe opowieści w dużej mierze skupiały się w ciągu całego roku na dodatkowych historiach w świecie Sanktuarium, to jest spora szansa, że na pogłębienie pewnych wątków poruszonych w Vessel of Hatred poczekamy do kolejnego, dużego rozszerzenia. Jednym może to odpowiadać ze względu na to, iż tak naprawdę nie będą oni tracil dużych wątków i wrócą wraz z płatnym dodatkiem. Inni z kolei, którzy będą chcieli jak najszybciej poznać dalszy ciąg historii będą cierpieć katusze, bo jednak ta

Dlatego też myślę, że spokojnie mogę uznać, iż dzięki Vessel of Hatred udało się Blizzardowi zrobić to, co miało się w pewnej perspektywie dokonac – zainteresować dalszym losem Sanktuarium. Co prawda nie robi tego z taką gracją oraz efektywnością jak w przypadku podstawowej wersjii Diablo VI, ale historia jest na tyle dobra oraz relatywnie jak na dodatek odpowiedniej długości, że pomimo pewnego niedosytu oraz mówienia sobie w głowie “chce więcej” może to i lepiej, że nie dostaliśmy kolejnych “dziestu” godzin związanych chociazby z niepotrzebnym grindem (co było główną bolączką momentami podstawki).

Co ma wspólnego Spirytysta i Magic: The Gathering – jak wypada nowa klasa w Diablo Vi: Vessel of Hatred?

Nie bez powodu użyłem w tytule tego akapitu małego nawiązania do popularnego Magica, ponieważ granie Spirytystą w Diablo IV jest trochę jak… budowanie talii do Magic The Gathering.

Mamy cztery style walki: Jastrzębia, Skolopendry, Goryla i Jaguara. Każdy z nich ma swoje specyficzne możliwości, ale idąc krok po kroku z łatwością można nawet po kolorach domyślić się, który za co odpowiada. Cała reszta to już umiejętne rozłożenie tych wszystkich mocy tak, aby łączyły się one w poszczególne kombinacje.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby polecieć mono green… to znaczy – korzystać tylko i wyłącznie z mocy Stonogi, ale również połączyć ją z niektórymi mocami po stronie Jastrzębia czy Goryla. Dopóki starczy nam miejsc w pasku umiejętności oraz punktów, aby to dobrze rozłożyć, to tych kombinacji stworzyć możemy wiele. Nawet, jeśli na starcie największym problemem jest to, że Spirytysta musi dość mocno uważać na swoje plecy nawet mając ze sobą towarzysza w postaci Najemnika. Podstawowe umiejętności są bowiem może nie tyle co słabe, co raczej zyskują sporo w późniejszym etapie rozgrywki wraz z potężniejszymi umiejętnościami. Wtedy łączenie kombinacji jest o wiele przyjemniejsze i nie opieramy się tylko i wyłącznie na podstawowych umiejętnościach do budowania Wigoru.

Dlatego też właściwie mieszanie dwóch lub więcej stylów walki sprawia, że przy odpowiednich kombinacjach podstawowych umiejętności oraz późniejszych mistrzostw dochodzimy do punktu, w którym Spirytysta jest klasą niewiarygodnie plastyczną. Być może nawet bardziej niż w przypadku poprzednich klas z podstawki, w których mieszanie większej liczby umiejętności było bezsensownym przepalaniem zasobów.

I drobny dodatek w przypadku Spiritysty to fakt, że w trakcie eksploracji Sanktuarium na minimapie pojawiają się informacje na temat przeciwników oraz miejsc z surowcami. Taki drobny dodatek, bo jakby nie patrzeć – na tropieniu oraz poszukiwaniu tego, co najlepsze zna się ta klasa postaci jak mało która, więc i farmienie tego, co potrzeba będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Warto również pamiętać, że wraz z Vessel of Hatred mamy do zagospodarowania bazowo 60 punktów umiejętności w związku z tym, iż poziomy mistrzostwie zaczynają się od poziomu sześćdziesiątego. Oznacza to również, że w ramach już istniejących klas postaci dostaniemy (wraz z punktami za eksplorację świata) kilka dodatkowych możliwości wzmocnienia bohaterów. Dlatego też np. o wiele mocniej w dodatku poszedłem w przywoływania Nekromantą zamiast dzielić punkty i zmniejszając liczbę punktów na klątwy oraz moce ofensywne.

Dlatego też z jednej strony zabawa Spirytystą jest tutaj o wiele bardziej interesująca i zachęca do kombinowania oraz znalezienia własnej drogi w tym szaleństwie, a z drugiej zmiany związane z łapaniem poziomów pozwoli na nowo zbudować inne ulubione klasy postaci chociażby w sezonach. Tym bardziej, że nowy system związany z mistrzostwami oraz poziomami trudności jest bardzo podobny do tego, który był już w Diablo III. Czy jest to lepsze rozwiązanie? Na pewno trzeba się do niego przyzwyczaić, jeśli ostatnie sezony graliście prawie z automatu znając poszczególne etapy zdobywania poziomów krok po kroku i na pewno nie ma sensu skakać na głęboką wodę na wyższe poziomy niż potrzebujemy. Powiedzmy, że dopiero przy okazji mistrzostw warto pomyśleć o wskoczeniu na poziom trudny czy ekspercki.

To co najważniejsze również to to, że po przejściu dodatku nie musicie ponownie rozgrywać epilogu pozwalającego na zapoznanie się z aktywnościami end game. Wystarczy, że przejdziecie je raz wraz z fabułą, aby później móc je pominąć sezonowo tak, jak możecie pominąć fabułę Vessel of Hatred.

Najemnicy oraz runy, czyli coś więcej niż „biegać i strzelać” w Diablo IV

Najemnicy powrócili do Diablo IV i to w nieco innej roli niż to było dotychczas. Z jednej strony nadal wspierają nas bezpośrednio na polu bitwy walcząc ramię w ramię, a z drugiej mogą nas wspierać sytuacyjnie konkretnymi umiejętnościami połączonymi z naszymi poczynaniami. Wszystko to sprawia, że wraz z runami otrzymujemy kolejną płaszczyznę kombinacji do zagospodarowania, a ta może sprawić, iż sianie zniszczenia na lewo i prawo będzie o wiele łatwiejsze.