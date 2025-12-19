Gracze w ten sposób przyspieszali Paladyna w Diablo 4. Nowa aktualizacja nieco psuje zabawę

Celem Blizzarda było, by ta postać była wolniejsza od innych postaci. I tak najwyraźniej zostanie.

Blizzard wprowadził pierwszą łatkę do Diablo 4 po starcie 11. sezonu i debiucie Paladyna. Aktualizacja 2.5.1 ma charakter porządkowy, ale jednocześnie delikatnie wygładza nową klasę, korygując elementy, które zbyt mocno odbiegały od pierwotnych założeń projektowych. Najwięcej emocji budzą zmiany dotyczące umiejętności Arbiter Sprawiedliwości, która była wykorzystywana do przyspieszenia postaci.

Poprawki w sezonie Boskiej Interwencji wpływają na Paladyna

Patch usuwa kilka uciążliwych błędów – m.in. problemy z dźwiękiem oraz usterkę, przez którą Meteory z Esencji Piekielnej Krainy odbijały obrażenia od Cierni. Najistotniejsze są jednak poprawki balansu Paladyna. Blizzard przyznał, że ogromny bonus do prędkości ruchu zapewniany przez ulepszenie Skrzydła Serafina był efektem błędu. W praktyce czyniło to Arbitra nie tylko potężnym narzędziem ofensywnym, ale też najlepszym „dopalaczem” mobilności dla jednej z najwolniejszych klas w grze.