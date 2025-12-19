Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze w ten sposób przyspieszali Paladyna w Diablo 4. Nowa aktualizacja nieco psuje zabawę

Jakub Piwoński
2025/12/19 09:20
Celem Blizzarda było, by ta postać była wolniejsza od innych postaci. I tak najwyraźniej zostanie.

Blizzard wprowadził pierwszą łatkę do Diablo 4 po starcie 11. sezonu i debiucie Paladyna. Aktualizacja 2.5.1 ma charakter porządkowy, ale jednocześnie delikatnie wygładza nową klasę, korygując elementy, które zbyt mocno odbiegały od pierwotnych założeń projektowych. Najwięcej emocji budzą zmiany dotyczące umiejętności Arbiter Sprawiedliwości, która była wykorzystywana do przyspieszenia postaci.

Poprawki w sezonie Boskiej Interwencji wpływają na Paladyna

Patch usuwa kilka uciążliwych błędów – m.in. problemy z dźwiękiem oraz usterkę, przez którą Meteory z Esencji Piekielnej Krainy odbijały obrażenia od Cierni. Najistotniejsze są jednak poprawki balansu Paladyna. Blizzard przyznał, że ogromny bonus do prędkości ruchu zapewniany przez ulepszenie Skrzydła Serafina był efektem błędu. W praktyce czyniło to Arbitra nie tylko potężnym narzędziem ofensywnym, ale też najlepszym „dopalaczem” mobilności dla jednej z najwolniejszych klas w grze.

Był to dla graczy główny sposób na przyspieszenie nowej postaci, która wyraźnie mobilnością odstaje od np. Spirytysty, poprzedniej nowej klasy postaci. Po aktualizacji forma Arbitra została spowolniona, co szczególnie odczują gracze wykorzystujący tę umiejętność do szybkiego przemieszczania się po mapie i polowania na Gobliny Skarbów – a to akurat istotne, bo wraz z patchem wystartowało świąteczne wydarzenie Goblin Greedings, zwiększające ich częstotliwość występowania.

Nie zmienia to jednak faktu, że Paladyn pozostaje jedną z najmocniejszych klas 11. sezonu, ale teraz jego wytrzymałość wyraźniej kontrastuje z ograniczoną mobilnością. Blizzard sygnalizuje tym samym, że celem nie jest osłabienie klasy jako takiej, lecz przywrócenie jej bardziej „rycerskiego”, cięższego charakteru. Gracze nadal mogą zwiększać prędkość ruchu innymi sposobami, jednak era błyskawicznego Arbitra wyraźnie dobiegła końca.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-patch-notes-251-arbiter-of-justice-paladin-nerf/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


