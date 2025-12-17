Instagram trafia na telewizory. Rolki do oglądania na dużym ekranie

Instagram po raz pierwszy wychodzi poza smartfony i komputery, debiutując na telewizorach. Należąca do Meta platforma uruchomiła pilotażową aplikację Instagram for TV, która pozwala oglądać krótkie filmy Reels (tzw. rolki) na dużym ekranie w salonie. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć oglądalność tego formatu i zagospodarować czas użytkowników spędzany przed telewizorem. Ale czy się sprawdzi?

Instagram for TV – dzięki temu rolki zobaczysz na telewizorze

Na start aplikacja jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i tylko na urządzeniach Amazon Fire TV, jednak Instagram zapowiada rozszerzenie wsparcia na kolejne platformy i rynki w przyszłym roku. Firma przekonuje, że zapotrzebowanie na taki sposób konsumpcji treści jest realne. Tessa Lyons-Laing, wiceprezes ds. produktu w Instagramie, powiedziała: