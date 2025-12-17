Zaloguj się lub Zarejestruj

Instagram trafia na telewizory. Rolki do oglądania na dużym ekranie

Jakub Piwoński
2025/12/17 13:20
1
0

Ponoć Instagram w ten sposób reaguje na potrzeby konsumenta.

Instagram po raz pierwszy wychodzi poza smartfony i komputery, debiutując na telewizorach. Należąca do Meta platforma uruchomiła pilotażową aplikację Instagram for TV, która pozwala oglądać krótkie filmy Reels (tzw. rolki) na dużym ekranie w salonie. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć oglądalność tego formatu i zagospodarować czas użytkowników spędzany przed telewizorem. Ale czy się sprawdzi?

Instagram
Instagram

Instagram for TV – dzięki temu rolki zobaczysz na telewizorze

Na start aplikacja jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i tylko na urządzeniach Amazon Fire TV, jednak Instagram zapowiada rozszerzenie wsparcia na kolejne platformy i rynki w przyszłym roku. Firma przekonuje, że zapotrzebowanie na taki sposób konsumpcji treści jest realne. Tessa Lyons-Laing, wiceprezes ds. produktu w Instagramie, powiedziała:

Widzimy ogromne zapotrzebowanie ze strony użytkowników Instagrama na oglądanie Reels w telewizji. Często słyszymy, że ludzie spotykają się ze znajomymi, żeby oglądać Reels.

GramTV przedstawia:

Instagram for TV oferuje spersonalizowane treści na podstawie obserwowanych twórców i dotychczasowych interakcji. Użytkownicy mogą przeglądać tematyczne kanały – od komedii i sportu po muzykę i lifestyle – w których Reels są pogrupowane i odtwarzane automatycznie jeden po drugim. To pierwszy raz, gdy Instagram organizuje treści w taki sposób. Aplikacja pokazuje też popularne filmy wśród znajomych, oferuje wyszukiwanie i obsługę do pięciu kont na jednym ekranie.

Na razie aplikacja nie zawiera reklam, choć Meta nie wyklucza ich dodania w przyszłości. Instagram wyraźnie stawia na Reels, po tym jak w 2022 roku porzucono projekt IGTV, skupiony na dłuższych materiałach wideo. Teraz krótkie filmy mają zawalczyć o uwagę widzów również na telewizorach. Możemy się spodziewać, że jeśli aplikacja odniesie sukces, szybko trafi do Polski.

Źródło:https://variety.com/2025/digital/news/instagram-for-tv-reels-videos-1236609143/

Tagi:

Popkultura
telewizor
technologia
Instagram
nowości
media społecznościowe
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:27

"Często słyszymy, że ludzie spotykają się ze znajomymi, żeby oglądać Reels." - czy tej Pani ktoś powiedział, że lekarstwa należy brać codziennie?




