Diablo 4 zapowiada nowy system przepustki bojowej. Blizzard szykuje spore zmiany

W przeciwieństwie do poprzednich przepustek, nowy system pozwala graczom odblokowywać nagrody w dowolnej kolejności. Do tego służą żetony Łaski (Favor Tokens), zdobywane za zabijanie potworów i wykonywanie zadań. Po odblokowaniu wszystkich nagród w danym Relikwiarzu, gracze otrzymają bonus – element pancerza z zestawu Guise of the Deceiver. Ten unikalny zestaw prezentuje się wyjątkowo mrocznie. Dominuje w nim czerń i niebieski, a jego cechy to dwa pary rogów, szpiczaste naramienniki i złote pazury – idealne do przecinania wrogów w Sanktuarium.