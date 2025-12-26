Darmowa aktualizacja Absolum doda nowe wyzwania i regiony dla najbardziej wytrwałych

Studio Guard Crush Games zapowiada wprowadzenie mrocznych krain oraz potężnych wierzchowców.
W październiku informowaliśmy o świetnych recenzjach niezależnej gry Absolum. Deweloperzy ze studia Guard Crush Games we współpracy z wydawcą Dotemu oficjalnie zaprezentowali nową zawartość zmierzającą do ich produkcji. Planowana na pierwsze miesiące 2026 roku darmowa aktualizacja oznaczona numerem 1.1 wprowadzi rozszerzenia, które mają na celu znaczące wzbogacenie zabawy dla użytkowników.
Absolum dostanie dużą darmową aktualizację
Jednym z elementów nadchodzących zmian są Mystic Ordeals, czyli unikalne zestawy wyzwań wpływające na to, jak wyglądają kolejne podejścia do rozgrywki po zakończeniu wątku fabularnego. Predefiniowane próby zapewnią nowy poziom wyzwania poza standardową rozgrywką.
Jedną z konkretnych nowości w ramach tego systemu jest Scavenger Ordeal, która zmienia sposób zdobywania ekwipunku w grze. W tym konkretnym trybie standardowe nagrody przyznawane za ukończenie poszczególnych etapów zostaną całkowicie zablokowane, a jedynym sposobem na pozyskanie potrzebnych przedmiotów stanie się zbieranie łupów bezpośrednio z pokonanych wrogów.
Twórcy postanowili również oddać sporo swobody w ręce samej społeczności, implementując funkcję tworzenia własnych, niestandardowych prób. Gracze będą mogli samodzielnie projektować własne zestawy utrudnień, a następnie dzielić się nimi z innymi osobami.
Kolejnym istotnym aspektem są regiony skażone, w których napotkamy znacznie groźniejszych przeciwników niż w lokacjach podstawowych. Choć wyprawa w takie miejsca wiąże się z ryzykiem szybkiej porażki, jest ona jednocześnie okazją do zdobycia najcenniejszych nagród. Aby ułatwić przetrwanie w tak nieprzyjaznym środowisku, autorzy przygotowali ulepszone wierzchowce, będące znacznie silniejszymi wersjami znanych stworzeń.
Gra Absolum, stworzona z pasją przez super zespół, która zredefiniowała gatunek beat 'em up z horyzontalnie przewijanym ekranem, łączy w sobie najwyższej klasy bijatykę z nowoczesnymi mechanikami roguelite, przywołując klimat klasycznych hitów gier fantasy arcade we wciągającej przygodzie osadzonej w oryginalnym świecie Talamh.
