Darmowa aktualizacja Absolum doda nowe wyzwania i regiony dla najbardziej wytrwałych

W październiku informowaliśmy o świetnych recenzjach niezależnej gry Absolum. Deweloperzy ze studia Guard Crush Games we współpracy z wydawcą Dotemu oficjalnie zaprezentowali nową zawartość zmierzającą do ich produkcji. Planowana na pierwsze miesiące 2026 roku darmowa aktualizacja oznaczona numerem 1.1 wprowadzi rozszerzenia, które mają na celu znaczące wzbogacenie zabawy dla użytkowników.

Absolum dostanie dużą darmową aktualizację

Jednym z elementów nadchodzących zmian są Mystic Ordeals, czyli unikalne zestawy wyzwań wpływające na to, jak wyglądają kolejne podejścia do rozgrywki po zakończeniu wątku fabularnego. Predefiniowane próby zapewnią nowy poziom wyzwania poza standardową rozgrywką.