Zaloguj się lub Zarejestruj

Jest ich więcej i warto je ubijać. Oto najlepszy sposób na gobliny w Diablo 4

Jakub Piwoński
2025/12/23 19:30
0
0

Trwa wydarzenie, za sprawą którego stworków ze skarbami jest obecnie więcej.

Sezon 11 w Diablo 4 przyniósł graczom wydarzenie Goblina Chciwość, podczas którego można zdobyć wyjątkowe nagrody za polowanie na Gobliny Skarbniki pojawiające się w Sanktuarium. W sumie do odblokowania jest 10 poziomów nagród, a na poziomie 10 czeka Olśniewająca Iskra. Warto więc znaleźć najbardziej efektywną metodę farmienia tych wrogów.

Diablo 4
Diablo 4

W Diablo 4 jest sporo goblinów do farmienia

Najlepszym miejscem do polowania są Lochy Koszmarów z dodatkiem „Wyłom Skarbów”. Afiks „Wyłom Skarbów” zwiększa liczbę pojawiających się Goblinów Skarbników, co pozwala szybko zdobywać nagrody wydarzenia i zdobywać cenne przedmioty. Gracze mogą natknąć się na pary goblinów, a w najlepszym przypadku nawet dziesiątki w jednym lochu.

GramTV przedstawia:

Sigil Koszmaru z dodatkiem Wyłomu Skarbów można zdobyć na trzy sposoby: w Szeptach Umarłych, od Bossów Świata lub wytwarzając go u Okultysty w miastach Diablo 4. To właśnie wytwarzanie sigila jest najpewniejszą metodą, ponieważ dodatek Wyłomu Skarbów, choć legendarny, występuje częściej niż mityczny Prankster Koszmar Lochu.

Alternatywnie gracze mogą farmić gobliny w Helltides, gdzie ich pojawienie się jest częstsze dzięki dużej liczbie potworów, lub spróbować szczęścia przy Infernalnych Hordach, wybierając opcję Ofiary, która przywołuje Gobliny Eteru. Choć rzadkie, gobliny te również liczą się do nagród Marszu Goblinów. Goblina Chciwość zakończy się 6 stycznia.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-march-of-goblins-event-farming-treasure-breach/

Tagi:

News
Blizzard
wydarzenie
Diablo IV
Diablo 4
Goblin
RPG akcji
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112