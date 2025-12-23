Jest ich więcej i warto je ubijać. Oto najlepszy sposób na gobliny w Diablo 4

Trwa wydarzenie, za sprawą którego stworków ze skarbami jest obecnie więcej.

Sezon 11 w Diablo 4 przyniósł graczom wydarzenie Goblina Chciwość, podczas którego można zdobyć wyjątkowe nagrody za polowanie na Gobliny Skarbniki pojawiające się w Sanktuarium. W sumie do odblokowania jest 10 poziomów nagród, a na poziomie 10 czeka Olśniewająca Iskra. Warto więc znaleźć najbardziej efektywną metodę farmienia tych wrogów.

W Diablo 4 jest sporo goblinów do farmienia

Najlepszym miejscem do polowania są Lochy Koszmarów z dodatkiem „Wyłom Skarbów”. Afiks „Wyłom Skarbów” zwiększa liczbę pojawiających się Goblinów Skarbników, co pozwala szybko zdobywać nagrody wydarzenia i zdobywać cenne przedmioty. Gracze mogą natknąć się na pary goblinów, a w najlepszym przypadku nawet dziesiątki w jednym lochu.