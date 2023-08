Diablo IV - wywiad z Rodem Fergusonem i Chrisem A. Wilsonem wprost z Gamescomu

Zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że najgorszym uczuciem dla graczy jest to, że płaci za wcześniejszy dostęp do gry, ale nie może w nią grać, ponieważ serwery nie są w stanie obsłużyć takiej liczby graczy. Wiemy, że to zawsze rozczarowuje i zrobiliśmy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dlatego też fakt, że we wczesnym dostępie miliony ludzi weszło na serwery, zagrało w Diablo IV i mogło grać komfortowo przez cały czas pomogło przeprowadzić globalną premierę bez większych problemów na sprawdzonych ustawieniach. Tak naprawdę w tym najwazniejszym momencie minął również ten największy strach nawet, jeśli początkowo niektórzy mieli problemy z grą w fazie betatestów i zostały one wyłapane.

W przypadku Diablo IV nie robiliśmy tego, więc gdy włączyliśmy serwery chcieliśmy, aby gra była dla wszystkich dostępna na raz i tak właściwie to była nasza największa obawa co do premiery gry. Tak jak zapowiadaliśmy przeprowadziliśmy weekend z zamkniętymi oraz dwa weekendy z otwartymi betatestami po to, aby serwery oraz architektura w ich ramach była przygotowana na przyjęcie milionów graczy w tym samym momencie bez problemów z obciążeniem.

Jeśli chodzi o premierę, myślę, że to zawsze jest to ogromne wydarzenie. Podobnie jak wtedy, gdy tworzyłem gry głównie na konsole zazwyczaj w przypadku tego typu premier podążało się wraz ze słońcem, aby gra bezproblemowo wystartowała w każdym miejscu na świecie równi po północy.

Tak. Ponad 12 milionów graczy oraz 1,2 miliarda… tak właściwie nawet chyba 1,3 miliarda godzin rozegranych do tej pory naprawdę świadczy to o sukcesie, jaki odnieśliśmy od czasu premiery. Cieszymy się, że gracze polubili Diablo IV oraz spędzają w grze tyle godzin.

Podsumowanie Sezonu Plugawców oraz nauki na przyszłość

Michał „Muradin” Grabowski:

W sumie sam mam już nabite jakieś 300 godzin od premiery, przed premierą też nie liczę, ale kolejne pytanie związane już z samymi sezonami – jak wyglądał proces tworzenia oraz inspiracja w przypadku Sezonu Plugawców?

Chris A. Wilson:

Największa inspiracja? Myślę, że w ramach naszego zespołu projektowego wszystko tak naprawdę zaczyna się od wymyślenia naprawdę fajnych motywów, które zapewnią ciekawą mechanikę gry, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów późniejszej zabaw, ale zachęci do poznawania historii.

Wiesz, w sezonie pierwszym naprawdę chcieliśmy stworzyć linię zadań, która w pewnym sensie poprowadziłaby graczy przez zaangażowanie przez cały sezon. I tak Sezon Plugawców oferował ciekawą historię od strony narracji, ale również i interesującą zabawę od strony Power Fantasy. Głównie dlatego, że jesteś w stanie wykorzystywać teraz pewne moce, które posiadali ci źli, a to pozwala na tworzenie zupełnie nowych wersji postaci, które już wcześniej ogrywaliśmy.

Michał „Muradin” Grabowski:

No dobra, to w takim razie jakie wnioski wyciągnęliście po tym sezonie? Które z elementów uważacie, że możecie zrobić inaczej od strony fabularnej, głównych zadań sezonowych, nagród w przepustce sezonowej etc?

Rod Fergusson:

Z pewnością najważniejszą rzeczą jest fakt, że cały czas słuchamy graczy w trakcie zabawy w okresie przedsezonowym oraz pierwszym sezonie.

Pierwszy sezon był w fazie rozwoju, kiedy powoli zbliżaliśmy się do premiery Diablo IV, zatem nie mieliśmy również możliwości sprawdzić tych aktywności w ramach otwartych betatestów, które mogłyby dać nam jasną informację na temat tego jak może on wypaść. Dlatego też Sezon Plugawców to również dla nas świetna okazja, aby wysłuchać graczy i dowiedzieć się o pożądanym kierunku dalszego rozwoju. Widać to na przykładzie systemu sławy, który został zaimplementowany w grze. Na początku nasz plan był taki: w każdym sezonie będziesz zdobywał sławę na nowo. Jednak bardzo szybko w przedsezonie otrzymaliśmy głośny komunikat od graczy: „Nie chcę znajdować wszystkich kapliczek Lilith od początku. Nie chcę za każdym razem odkrywać mapy. Czy jest jakaś możliwość, aby postępy przenosiły się do sezonów?”

Michał „Muradin” Grabowski:

Nie dziwię się, bo sam nie jestem fanem tego rozwiązania. Ale to dlatego, że nigdy nie byłem fanem eksploracji map w grach i szukania drobnostek.

Rod Fergusson:

No właśnie! Dlatego też zareagowaliśmy tak, jakby to była część naszego planu, tak szybko jak tylko mogliśmy. Głównie dlatego, że wiele osób chciałoby kontynuować to, co zaczęło w ramach czyszczenia mapy w pierwszym sezonie przenosząc postępy do drugiego sezonu. Bez względu na to czy te postępy były w sferze wieczności, czy tez w sferze sezonowej, to największy poziom postępów oraz sławy zdobytej w Sanktuarium będzie przenoszony do kolejnego sezonu.

A jeśli chodzi o inne wnioski z sezonu dotyczące np. endgame to jedną z rzeczy, które słyszeliśmy dotyczy tak naprawdę kilku różnych tematów. Pojawiały się głosy takie jak: „Hej, kiedy dostanę się do czwartego poziomu świata to nie będę miał zbyt wiele kamieni milowych do odhaczenia w drodze do setnego poziomu, aby znać swoje postępy.” Dlatego też tworzymy pięć dodatkowych wyzwań w postaci bossów, którzy nie tylko pozwolą nie tylko sprawdzić swoje buildy, ponieważ inną funkcją związaną z nimi jest to, że gracze również wspominali „idea unikatów i mocniejszych unikatów jest super, ale częstotliwość wypadania ich jest zdecydowanie za niska oraz nie mogę wybrać konkretnej drogi do szukania konkretnego unikatu, bo przykładowo – chciałbym zdobyć Tempest Roar tak szybko, jak tylko możliwe”. Dlatego też wraz z tymi dodatkowymi wyzwaniami pojawia się możliwość do polowania na te unikaty wypadające z konkretnych bossów.

Tak właściwie również dobrą nauką po pierwszym sezonie Diablo IV jest również to jak możemy lepiej nawiązywać kontakt z graczami oraz zapewnić więcej Campfire Talks, a także więcej swobodnych streamów z rozgrywki z naszej strony z prezentacją zmian w aktualizacjach. Również staramy się częściej przeprowadzać różne ankiety oraz przeprowadzać analizy w kwestii balansu. Wydaje mi się również, że sezon drugi Diablo IV został zdecydowanie lepiej zaprezentowany niż pierwszy i cały proces od prezentacji sezonów poprzez feedback oraz reakcję na niego będzie czymś w rodzaju mantry dla naszego zespołu. Wracając jeszcze do dodatkowych elementów – w trzecim sezonie wprowadzamy również rankingi, co również wpłynie w jakimś stopniu na endgame.

Mamy pewien plan działania, który mówi nam, jaka będzie przyszłość, zwłaszcza gdy wkraczamy powoli w temat rozszerzeń i po drodze tworzymy kolejne sezony… ale również pozostawiamy pewne pole do tego, aby reagować na potrzeby społeczności. Najlepszym tego przykładem jest wprowadzenie tych dodatkowych pięciu bossów w drugim sezonie Diablo IV, co nie było w planach na naszej liście. Dodaliśmy to w momencie, gdy zaczęliśmy mocniej wczytywać się w opinie ze strony społeczności i wszystko rozgrywa się o kwestię priorytetów oraz tego co my chcemy zrobić, a także przede wszystkim czego szukają gracze i co możemy zrobić, aby te oczekiwania spełnić. Niestety, nie możemy wszystkiego zrobić na raz, więc pewne rzeczy odkładamy na później, aby móc poświęcić im więcej czasu w przyszłości. To jedno z naszych największych wyzwań.

Także tak, planujemy wewnętrznie dużo elementów oraz to, co chcemy zrobić w nadchodzących latach, ale również staramy się mieć bardzo dużo swobody na ewentualne dodatkowe elementy ze strony społeczności Diablo IV.