Diablo 4 daje nowe korzyści, ale komplikuje system, który gracze dobrze znali

Trwa 11. sezon Diablo 4, który został bardzo ciepło przyjęty przez graczy – głównie za gruntownie przeprojektowany endgame i zmiany w systemie ulepszania ekwipunku. Ale paradoksalnie, to właśnie one są dziś źródłem problemu, na który zwracają uwagę doświadczeni gracze. Wielu użytkowników źle hartuje swoje przedmioty i w ten sposób marnuje ich pełny potencjał.

Diablo 4 – jak hartować przedmioty w sezonie 11.?

Nowy system hartowania i ulepszania mistrzowskiego w 11. sezonie jest znacznie mniej losowy niż wcześniej. Gracze mogą świadomie wybierać afiksy, a Uświęcenie pozwala dodać do ekwipunku wyjątkowo potężne bonusy. Problem w tym, że Diablo 4 pozwala teraz tylko na jeden afiks hartowania na przedmiot, co sprawia, że pochopne decyzje są szczególnie kosztowne.