Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 daje nowe korzyści, ale komplikuje system, który gracze dobrze znali

Jakub Piwoński
2025/12/23 12:30
0
0

Dobrze się zastanów, co zamierzasz Uświęcić.

Trwa 11. sezon Diablo 4, który został bardzo ciepło przyjęty przez graczy – głównie za gruntownie przeprojektowany endgame i zmiany w systemie ulepszania ekwipunku. Ale paradoksalnie, to właśnie one są dziś źródłem problemu, na który zwracają uwagę doświadczeni gracze. Wielu użytkowników źle hartuje swoje przedmioty i w ten sposób marnuje ich pełny potencjał.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – jak hartować przedmioty w sezonie 11.?

Nowy system hartowania i ulepszania mistrzowskiego w 11. sezonie jest znacznie mniej losowy niż wcześniej. Gracze mogą świadomie wybierać afiksy, a Uświęcenie pozwala dodać do ekwipunku wyjątkowo potężne bonusy. Problem w tym, że Diablo 4 pozwala teraz tylko na jeden afiks hartowania na przedmiot, co sprawia, że pochopne decyzje są szczególnie kosztowne.

GramTV przedstawia:

Najczęstszy błąd? Uświęcanie przedmiotu z nieoptymalnym afiksem. W przypadku ekwipunku przodków kluczowe jest trafienie tzw. Większego Afiksu, oznaczonego gwiazdką, który oferuje znacznie silniejszą wersję bonusu. Co ważne, Większe Afiksy nie są ekstremalnie rzadkie – zazwyczaj wystarczy od 5 do 10 prób, by je uzyskać. Zbyt szybkie zaakceptowanie słabszego efektu może więc na stałe ograniczyć potencjał przedmiotu w endgame’ie. Uświęcanie zapewnia dodatkowe, bardzo mocne korzyści, ale jednocześnie blokuje dalsze hartowanie, przez co pochopna decyzja zamyka drogę do uzyskania optymalnych afiksów.

Wielu graczy obawia się kosztów materiałów, jednak te są stosunkowo łatwe do zdobycia podczas regularnej rozgrywki. Co więcej, w 11. sezonie znacząco zmieniono działanie Zwoju Przywrócenia, który pozwala na nieskończone ponowne losowanie jednego afiksu, bez limitu przywróceń, o ile gracz posiada kolejne zwoje. Są one powszechnie dostępne – wypadają m.in. ze skrzyń po czyszczeniu Infernalnych Hord, a posiadacze dodatku Vessel of Hatred znajdą je także w kooperacyjnym lochu Dark Citadel. Wniosek jest prosty: w 11. sezonie Diablo 4 cierpliwość przy hartowaniu naprawdę się opłaca.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-11-temper-greater-affix-scroll-of-restoration/

Tagi:

News
Blizzard
Diablo
Diablo 4
RPG akcji
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112