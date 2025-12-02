Miesiąc jak z Temu, czyli dużo, tanio i niskiej jakości – polskie gry w listopadzie

W żadnym miesiącu w roku nie mieliśmy aż tylu polskich premier. Czy wśród nich znalazły się jakieś perełki?

Około 50 gier – tyle było polskich premier w listopadzie. Pomyślicie pewnie, że w takiej liczbie znalazły się jakieś perełki. No to… zobaczymy. Faktem jest to, że ostatni miesiąc nie obfitował w duże tytuły. Zamiast tego otrzymaliśmy sporo mniejszych rzeczy, a wśród nich kilka ciekawych produkcji, które warto znać. Są też historie, które powinny bardzo mocno zainteresować tych, którzy chcą wiedzieć nieco więcej o funkcjonowaniu branży.

Klasycznie w naszym podsumowaniu znajdziecie wypowiedzi twórców części opisanych gier, którzy specjalnie dla Gram.pl postanowili podsumować swoje najnowsze produkcje.

Zanim przejdziemy do konkretów warto napisać, że największą premierą miesiąca był Moonlighter 2. Gra powstaje w Hiszpanii, ale wydawcą jest rodzime 11 bit studios. Niestety pierwsze dane sprzedażowe nie powalają na kolana. Na pocieszenie można powiedzieć, że do wyniku ze Steama (1,3 mln $ przychodu) trzeba dodać Xboksa oraz Game Passa. To też dopiero wczesny dostęp, a więc finalnie, razem z pozostałymi konsolami, gra powinna się obronić.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 01.12.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w listopadzie 2025 roku

Cowboy Life Simulator (wczesny dostęp)

Odd Qubit / RockGame

Największy sukces miesiąca to niezbyt urodziwy, ale jednak na swój sposób swojski symulator kowboja – zamiast jednak łapać poszukiwanych przestępców będziemy zajmować się codzienną pracą na naszym ranczo. Gra, jak na swój gatunek, cieszy się niezłym zainteresowaniem i mimo premiery pod koniec miesiąca znalazła już kilkanaście tysięcy nabywców. Premierę skomentował dla nas Daniel Kulaszewicz z RockGame.

Jesteśmy dopiero kilka dni po premierze, ale już możemy powiedzieć, że debiut Cowboy Life Simulator we wczesnym dostępie przebiegł bardzo udanie. Utrzymujący się wzrostowy peak graczy i długie średnie sesje to dla nas czytelny sygnał, że tytuł dobrze „złapał” i ma potencjał na stabilne wyniki w kolejnych tygodniach. Odd Qubit dostarczyło projekt łączący kilka gatunków — survival, symulator, farming, life-sim i elementy RPG — w sposób, który wyraźnie trafił w oczekiwania graczy. Z naszej strony bardzo mocno zadziałała kampania influencerowa: materiały wideo pojawiały się już kilkanaście dni przed premierą, dzięki czemu gra miała solidny rozpęd od pierwszych godzin. Cieszy nas również wysoka ocena jakości — to zasługa zarówno developerów, jak i naszego zespołu QA, który intensywnie pracował nad buildami w ostatnich tygodniach przed wydaniem. Świat Cowboy Life Simulator to świetna baza do dalszego rozwoju. Potencjał na rozbudowę jest ogromny i wierzymy, że wersja 1.0 będzie jeszcze dojrzalszym i pełniejszym doświadczeniem. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z premiery. To kolejna produkcja w ciągu ostatnich 12 miesięcy — po Astrometice, Sunset Motel i Saloon Simulator — która osiągnęła satysfakcjonujący wynik i potwierdziła stabilność naszej strategii wydawniczej.

Oceny na Steam: 93%

Sprzedaż na Steamie: 302 tys. $ przychodu, 19 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 707

Platformy: PC

Verho - Curse of Faces

Kasur Games

Zapamiętajcie ten tytuł, bo to jeden z ciekawszych krajowych indyków tego roku. Verho to mroczny RPG, który wzoruje się na klasycznym King’s Field. Wizualnie wygląda to mało atrakcyjnie (chociaż taki art style ma też swój urok), ale nie zrażajcie się, bo gra ma w sobie mnóstwo grywalności. Sprzedażowo to też największa, obok Cowboy Life Simulator, premiera miesiąca. Debiut skomentował dla nas Tomasz Rusak z Kasur Games, którzy przy okazji zdradził plany dotyczące wersji konsolowej.

Verho to projekt zrodzony z pasji do klasyki gatunku, w szczególności do serii King's Field od FromSoftware. Początkowo powstawał jako projekt „po godzinach”, jednak rozbudowana fabuła, klimat świata oraz zaangażowanie twórców sprawiły, że szybko przekształcił się w pełnoprawną produkcję. Od samego początku bardzo dbaliśmy o rozwój społeczności wokół gry, stawiając na stały kontakt i otwartość wobec graczy. Nasza społeczność na Discord liczy już ponad 700 osób. Gra zbiera bardzo dobre oceny, a na Steam przekroczyliśmy 500 recenzji, z czego zdecydowana większość to opinie pozytywne. Obecnie oprócz licznych patchy, pracujemy nad wersją gry na konsole. Sprzedaż na poziomie kilku tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu oraz znaczący wzrost wishlisty pozwalają nam z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój naszego studia oraz nadchodzące projekty.

Oceny na Steam: 94%

Sprzedaż na Steamie: 173 tys. $ przychodu, 10 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 433

Platformy: PC

Egging On

Egobounds

Mimo że mówimy o grze niezależnej, jest to dosyć istotna premiera miesiąca, ponieważ Egging On trafiło do oferty Game Passa. Microsoft urzekła ładna grafika i oparty na fizyce jajka gameplay. Nie będę jednak udawać, że ja odbiłem się od gry, która ze swojej definicji potrafi frustrować. Manewrowanie jajkiem nie jest proste i czasami miałem wrażenie, że większe znaczenie miało szczęście, niż umiejętności. Mimo wszystko, jeśli pieniądze od Microsoftu nie były małe, projekt pewnie zarobi na siebie.

Oceny na Steam: 81%

Sprzedaż na Steamie: 134 tys. $ przychodu, 11 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 144

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Tormentor

Madmind Studios

Bydgoski Madmind nie przestaje szokować. Jego kolejna gra skupiona jest na temacie tortur. Materiał jest na tyle mocny, że premiera na Steamie została wstrzymana i powinna się odbyć dopiero za jakiś czas. Na ten moment grę można kupić w sklepie spółki oraz na GOG-u. Na platformie CD Projektu opinie są słabe, a gracze wytykają nudę i błędy. Sam deweloper ma jednak odmienne zdanie i przedstawił je w komentarzu do tego tekstu.

Soft launch Tormentora na platformach GOG.com oraz w naszym sklepie – Madmind Store – oceniamy jako wyjątkowo udany. Gra cieszy się pozytywnymi recenzjami, a community graczy wykazuje ogromne zaangażowanie, aktywnie wspierając grę i jej dalszy rozwój. Na bieżąco reagujemy na zgłaszane przez społeczność uwagi i błędy, wydając regularne aktualizacje. Tak pozytywny odbiór pozwala nam wierzyć, że premiera gry na platformach Epic Store oraz Steam spełni oczekiwania zarówno nasze, jak i akcjonariuszy Madmind Studio. Obecnie koncentrujemy wszystkie siły na eliminowaniu wykrywanych przez graczy błędów. Chcemy, aby nasza gra o torturach nie była równocześnie torturą dla graczy i chyba nam się to udaje!

Oceny na GOG: 3,1/5

Platformy: PC

Winter Survival

DRAGO entertainment