Cyberpunk 2077 na nostalgicznym zwiastunie. CDP RED prezentuje „Miasto Legend”

Wczoraj doczekaliśmy się zapowiedzi Cyberpunk: Trading Card Game. Dzisiaj natomiast mija dokładnie 5 lat od premiery gry Cyberpunk 2077. CD Projekt RED nie zapomniało o tym fakcie i opublikowało nostalgiczny zwiastun produkcji z 2020 roku.

CD Projekt RED świętuje 5. rocznicę premiery gry Cyberpunk 2077 nowym zwiastunem

Zwiastun przygotowany z okazji 5. rocznicy premiery gry Cyberpunk 2077 nosi tytuł „Miasto Legend”. W materiale pojawiają się kluczowe postacie zarówno z podstawowej wersji gry, jak i dodatku Widmo Wolności. W tle usłyszeć można natomiast utwór Never Fade Away, którego raczej nie trzeba przedstawiać fanom produkcji CD Projekt RED.