Cyberpunk 2077 na nostalgicznym zwiastunie. CDP RED prezentuje „Miasto Legend”

Mikołaj Ciesielski
2025/12/10 17:45
1
0

Polskie studio przypomina „niezapomnianą przygodę V”.

Wczoraj doczekaliśmy się zapowiedzi Cyberpunk: Trading Card Game. Dzisiaj natomiast mija dokładnie 5 lat od premiery gry Cyberpunk 2077. CD Projekt RED nie zapomniało o tym fakcie i opublikowało nostalgiczny zwiastun produkcji z 2020 roku.

Cyberpunk 2077 kończy dziś 5 lat
CD Projekt RED świętuje 5. rocznicę premiery gry Cyberpunk 2077 nowym zwiastunem

Zwiastun przygotowany z okazji 5. rocznicy premiery gry Cyberpunk 2077 nosi tytuł „Miasto Legend”. W materiale pojawiają się kluczowe postacie zarówno z podstawowej wersji gry, jak i dodatku Widmo Wolności. W tle usłyszeć można natomiast utwór Never Fade Away, którego raczej nie trzeba przedstawiać fanom produkcji CD Projekt RED.

Świętuj razem z nami 5. rocznicę premiery Cyberpunka 2077. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny zwiastun, który przypomina niezapomnianą przygodę V w Mieście Legend. Dziękujemy, że jesteście z nami i towarzyszycie nam w wyprawie do świata mrocznej przyszłości. Bez Was Night City nie byłoby takie samo – czytamy w opisie rocznicowego trailera.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox. W czerwcu tego roku dzieło CD Projekt RED trafiło natomiast na Nintendo Switch 2. Zainteresowanych wersją na sprzęt japońskiej firmy zapraszamy do lektury: Zagrałem w Cyberpunk 2077 na Switchu 2 – kompromisy i wygoda.

Źródło:https://youtu.be/u3UmJipkZvQ

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 18:52

Niby spoko ale przestaliby już męczyć te grę i wypuścili coś nowego :)




