Cyberpunk 2077 na nostalgicznym zwiastunie. CDP RED prezentuje „Miasto Legend”

Polskie studio przypomina „niezapomnianą przygodę V”.
Wczoraj doczekaliśmy się zapowiedzi Cyberpunk: Trading Card Game. Dzisiaj natomiast mija dokładnie 5 lat od premiery gry Cyberpunk 2077. CD Projekt RED nie zapomniało o tym fakcie i opublikowało nostalgiczny zwiastun produkcji z 2020 roku.
CD Projekt RED świętuje 5. rocznicę premiery gry Cyberpunk 2077 nowym zwiastunem
Zwiastun przygotowany z okazji 5. rocznicy premiery gry Cyberpunk 2077 nosi tytuł „Miasto Legend”. W materiale pojawiają się kluczowe postacie zarówno z podstawowej wersji gry, jak i dodatku Widmo Wolności. W tle usłyszeć można natomiast utwór Never Fade Away, którego raczej nie trzeba przedstawiać fanom produkcji CD Projekt RED.
Świętuj razem z nami 5. rocznicę premiery Cyberpunka 2077. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny zwiastun, który przypomina niezapomnianą przygodę V w Mieście Legend. Dziękujemy, że jesteście z nami i towarzyszycie nam w wyprawie do świata mrocznej przyszłości. Bez Was Night City nie byłoby takie samo – czytamy w opisie rocznicowego trailera.