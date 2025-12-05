American Truck Simulator rośnie. Nowe DLC zabiera kierowców do Luizjany

To kolejne duże rozszerzenie ATS w ostatnich tygodniach – wcześniej podobny dodatek otrzymał Euro Truck Simulator 2, przenoszący graczy do Skandynawii.

Wyrusz w podróż do stanu Pelikan, położonego na południu Stanów Zjednoczonych. Odkryj subtropikalny klimat tego stanu, który pozwolił rozkwitnąć wspaniałej, ponurej scenerii przybrzeżnych zatok i bujnej, wilgotnej roślinności.

Kierowcy ciężarówek mogą cieszyć się pięknym i charakterystycznym krajobrazem tego południowego stanu, historycznymi miastami, kilometrami krętych dróg, a także deltą rzeki Missisipi, która pomogła ukształtować dzisiejszy wygląd tego obszaru.

Luizjana ma zróżnicowaną gamę gałęzi przemysłu, od produkcji rolnej, rybołówstwa, leśnictwa, po ropę naftową, gaz i węgiel. Dzięki temu kierowcy mogą przewozić wiele różnych rodzajów ładunków do i ze stanu Pelikana. Nie można nie doceniać znaczenia dróg wodnych w tym stanie, zwłaszcza systemu kanałów i kluczowej roli, jaką odgrywają jego porty, takie jak port w Nowym Orleanie, który plasuje się wśród najbardziej ruchliwych w kraju pod względem wielkości przeładunków morskich, więc każdy znajdzie tu dla siebie mnóstwo ładunków do przewiezienia!