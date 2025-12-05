American Truck Simulator rośnie. Nowe DLC zabiera kierowców do Luizjany

SCS Software nie zwalnia tempa. Twórcy symulatorów ciężarówek dostarczyli kolejne duże rozszerzenie do swojej gry.
American Truck Simulator właśnie otrzymał DLC Louisiana, które dodaje do produkcji jeden z najbardziej rozpoznawalnych stanów południa USA. Twórcy zapowiadają mieszankę nowoczesnych miast, bagien, rozlewisk i terenów zamieszkiwanych przez aligatory.
American Truck Simulator – Louisiana, 11 miast i nowe punkty załadunku
Deweloperzy przygotowali jedenaście odwzorowanych miast, liczne atrakcje turystyczne oraz zestaw niestandardowych lokacji do pracy, w tym porty rzeczne i obszary wycinki drzew. Rozszerzenie wyceniono na 46,99 zł, a mapę wzbogacono o specyficzny klimat stanu, znany z mokradeł i charakterystycznej architektury.
Wyrusz w podróż do stanu Pelikan, położonego na południu Stanów Zjednoczonych. Odkryj subtropikalny klimat tego stanu, który pozwolił rozkwitnąć wspaniałej, ponurej scenerii przybrzeżnych zatok i bujnej, wilgotnej roślinności.
Kierowcy ciężarówek mogą cieszyć się pięknym i charakterystycznym krajobrazem tego południowego stanu, historycznymi miastami, kilometrami krętych dróg, a także deltą rzeki Missisipi, która pomogła ukształtować dzisiejszy wygląd tego obszaru.
Luizjana ma zróżnicowaną gamę gałęzi przemysłu, od produkcji rolnej, rybołówstwa, leśnictwa, po ropę naftową, gaz i węgiel. Dzięki temu kierowcy mogą przewozić wiele różnych rodzajów ładunków do i ze stanu Pelikana. Nie można nie doceniać znaczenia dróg wodnych w tym stanie, zwłaszcza systemu kanałów i kluczowej roli, jaką odgrywają jego porty, takie jak port w Nowym Orleanie, który plasuje się wśród najbardziej ruchliwych w kraju pod względem wielkości przeładunków morskich, więc każdy znajdzie tu dla siebie mnóstwo ładunków do przewiezienia!
