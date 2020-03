Najlepsze gry sportowe, wyścigowe i bijatyki 2019 roku według redakcji Gram.pl

Inne

Znów kontynuujemy podsumowywanie ubiegłego roku (nieco spóźnioną) drugą (i ostatnią!) falą, przedstawiając Wam zestawienie dotyczące gier sportowych, wyścigowych oraz bijatyk – znajdziecie w nim tytuły, które spodobały się redakcji Gram.pl najbardziej, co nie zawsze oznacza wystawienie najwyższej możliwej noty. Bardzo często jest po prostu kwestia indywidualna. (A braliśmy pod uwagę opinię wszystkich, nie tylko recenzenta!) Choć niektóre gry z różnych powodów nie zostały przez nas recenzowane, tak nie oznacza to, że nikt z nas ich nie ograł. Z tego względu pamiętajcie więc, aby podchodzić do tego typu zestawień z dystansem. Każdy ma własne zdanie i chętnie poczytamy Wasze zestawienia w komentarzach! Zaznaczamy, że kolejność jest alfabetyczna – nie jesteśmy w stanie wskazać dosłownie najlepszych gier, dlatego zawarliśmy w tym rankingu te, które oceniliśmy najwyżej i najbardziej nam się podobały, decydując się nie tworzyć dodatkowej hierarchii. Zainteresowanych odsyłamy również do pozostałych zestawień: Najlepsze gry 2019 roku, Najlepsze gry przygodowe 2019 roku, Najlepsze gry akcji 2019 roku oraz Najlepsze gry strategiczne 2019 roku.

PS: Do najlepszych gier wyścigowych zaliczamy również Crash Team Racing Nitro-Fueled – nie chcieliśmy jednak niepotrzebnie się powtarzać, dlatego możecie o grze przeczytać w innym zestawieniu, które znajdziecie pod tym adresem.

1. Assetto Corsa Competizione

PREMIERA: 29 maja 2019 roku

29 maja 2019 roku PLATFORMY: PC

PC NASZA RECENZJA: 8/10

Assetto Corsa Competizione to spadkobierca symulatora wyścigowego Assetto Corsa wydanego w 2014 roku. Produkcja została stworzona przez studio Kunos (nie mylić z kudos) Simulazioni wyłącznie z myślą o komputerach osobistych (lub, jak kto woli, pecetach). Jest to równocześnie oficjalna gra serii zawodów Blancpain GT organizowanych przez grupę SRO Motorsports. Poza tym, że – jak w przypadku poprzednich części cyklu – jest to przede wszystkim bardzo zaawansowany symulator, mamy również do czynienia z bardzo dokładnym odwzorowaniem wspomnianych wyścigów Blancpain GT. Podczas prowadzenia pojazdów w Assetto Corsa Competizione musimy brać pod uwagę mnóstwo najróżniejszych czynników, jak chociażby aerodynamika danej maszyny, aktualne warunki pogodowe czy przyczepność opon. Co ważniejsze, wszystkie wymienione elementy (i wiele innych) zostały opracowane na podstawie danych zebranych z prawdziwych samochodów. Twórcy zadbali również o stworzenie satysfakcjonującego systemu uszkodzeń, który poza zwykłą frajdą, ma również znaczący wpływ na zachowanie naszego pojazdu. A jeśli już o tych pojazdach mówimy, wypadałoby pokrótce wymienić, jakie maszyny możecie spotkać w Assetto Corsa Competizione – z racji tego, iż jest to licencjonowany tytuł, możemy zasiąść za kierownicą Ferrari czy Lamborghini oraz ścigać się na prawdziwych trasach z wirtualnymi odpowiednikami znanych na całym świecie kierowców. Twórcy oddali nam do dyspozycji kilka trybów singleplayer oraz moduł wieloosobowy. W pierwszym przypadku możemy spróbować sił w rozbudowanej karierze, brać udział w różnych zawodach i mistrzostwach, jak i wyzwaniach, albo zwyczajnie jeździć bez żadnych ograniczeń w ramach Free Play. Jeśli chodzi o moduł wieloosobowy, mamy tutaj do czynienia z systemem rankingowym, gdzie oceniane są umiejętności gracza oraz jego zachowanie na torze – twórcy w ten sposób chcą promować uczciwą i zdrową rywalizację.

Produkcja studia Kunos Simulazioni spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony mediów branżowych, jak i graczy. W serwisie Metacritic gra posiada średnią ocen na poziomie 77 punktów na sto w przypadku pierwszej grupy odbiorców i 68 punktów w przypadku drugiej. Nasz recenzent wystawił Assetto Corsa Competizione wysoką notę 8/10, chwaląc odpowiednio wymagający system jazdy, świetnie zaprojektowane modele samochodów, dużą różnorodność trybów rozgrywki oraz przyjemną dla oka oprawę graficzną. Jeśli chodzi o minusy, na pewno nie jest to gra dla każdego, optymalizacja pozostawia wiele do życzenia, a i wygląd wciąż mógłby być znacznie lepszy.

2. F1 2019

PREMIERA: 28 czerwca 2019 roku

28 czerwca 2019 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One NASZA RECENZJA: 8.9/10

F1 2019 to oparta na licencji oficjalnej Formuły 1 gra wyścigowa, reprezentująca serię rozwijaną od 2009 roku niezmiennie przez studio Codemasters Software. Zespół jest znany przede wszystkim z takich marek, jak GRID czy DiRT. Prócz wyścigów Formuły 1 twórcy po raz pierwszy pozwalają również spróbować swoich sił w klasie Formuła 2, aczkolwiek w tym przypadku w dniu premiery dostępny był jedynie sezon 2018 – sezon 2019 został jednak dodany w jednej z późniejszych aktualizacji. Jeśli zaś chodzi o Formułę 1, w grze znajdziemy wszystkie zespoły oraz pojazdy, które brały udział w prawdziwym sezonie 2019, a także wszystkie (czyli łącznie dwadzieścia jeden) tory. Twórcy sporo uwagi poświęcili również na system rozwoju bolidu oraz ulepszania jego poszczególnych części za zdobywane w treningach punkty doświadczenia. W przypadku modułu wieloosobowego mamy zaś do czynienia ze specjalnym bolidem spełniającym wytyczne FIA, którego wygląd możemy personalizować wedle swoich preferencji. Oczywiście, nie zabrakło również smaczków dla prawdziwych weteranów Formuły, bowiem do gry trafiły dwa bolidy z sezonu 2010 – Ferrari F10 oraz McLaren MP4-25. Fani na pewno wiedzą, ale przypomnijmy, że za kierownicą pierwszego pojazdu siedzieli Fernando Alonso oraz Felipe Messa, zaś drugim bolidem kierowali Jenson Button i Lewis Hamilton. Prócz trybu sieciowego, gdzie możemy spróbować swoich sił w ligach oraz tygodniowych wyzwaniach, dostaliśmy rozbudowany tryb kariery oraz możliwość brania udziału w pojedynczych wyścigach. Warto również wspomnieć o jeszcze jednej nowości, którą jest możliwość obejrzenia najważniejszych fragmentów wyścigów na powtórkach.

F1 2019 spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów oraz graczy. W serwisie Metacritic wersja pecetowa posiada średnią ocen na poziomie 87 punktów na sto w przypadku mediów i 70 punktów w przypadku graczy. Nieco lepiej wypadła wersja na PlayStation 4 z ocenami odpowiednio 84/100 oraz 76/100. Wersja na Xbox One z kolei, choć wypadła najlepiej w przypadku mediów branżowych osiągając średnią na poziomie 89 punktów na sto, tak w przypadku graczy wypadła najgorzej, z ostatecznym wynikiem na poziomie 67 punktów na sto. Nasz recenzent wystawił grze wysoką notę 8.9/10, chwaląc produkcję Codemasters przede wszystkim za świetną oprawę graficzną, wprowadzenie zawodów Formuły 2, dopracowane elementy, różnorodność mistrzostw i pojazdów oraz dobrze rozwinięty tryb sieciowy. Minusem okazała się jedynie kampania, która mogłaby być dłuższa oraz mikrotransakcje, które kują w oczy.

3. Football Manager 2020

PREMIERA: 19 listopada 2019 roku

19 listopada 2019 roku PLATFORMY: PC

PC NASZA RECENZJA: 8.5/10

Football Manager 2020 to już szesnasta pełnoprawna odsłona kultowego cyklu menadżerów piłkarskich, nad którym od samego początku pracuje studio Sports Interactive. Wydaniem natomiast, również podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich części serii, zajęła się firma SEGA. Twórcy oddali nam do wyboru łącznie 2500 klubów z 50 krajów – po dokonaniu decyzji zostajemy oczywiście menadżerem danego zespołu. Później rozpoczyna się prawdziwa zabawa, czyli zarządzanie wybranym zespołem oraz branie pod uwagę absolutnie każdego aspektu funkcjonowania drużyny. W międzyczasie dokonujemy przeróżnych transakcji, kupując i sprzedając piłkarzy (swoją drogą, w grze znajdziemy grubo ponad pół miliona prawdziwych nazwisk), planujemy rozgrywki treningowe razem z taktyką, którą wykorzystamy w spotkaniach. Te są natomiast swoistym sprawdzianem naszych umiejętności – mecze to nie tylko wystawianie odpowiednich zawodników, ale również dbanie o relacje z kibicami i mediami poprzez dokonywanie przemyślanych wyborów. Przy tym wszystkim musimy oczywiście nieustannie monitorować stan naszego budżetu, bowiem ten jest zawsze w jakimś stopniu ograniczony. Krótko mówiąc: na sukces w Football Manager 2020 wpływa mnóstwo czynników, a osiągnięcie go nie należy do najłatwiejszych na świecie zadań. Warto również zaznaczyć, że prócz zabawy w trybie dla jednego gracza, gra oferuje także możliwość sprawdzenia swoich sił w trybie wieloosobowym. Ponadto, do pecetowego wydania Football Manager 2020 dodawana jest za darmo jego uproszczona wersja pod nazwą Football Manager Touch 2020.

Produkcja od studia Sports Interactive ostatecznie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów branżowych. Jeśli chodzi o graczy, ci ocenili grę ze znacznie większą dozą sceptycyzmu. W serwisie Metacritic średnia ocen w przypadku pierwszej grupy odbiorców wynosi 84 punkty na sto, w przypadku drugiej jest to z kolei nota 52 na to. Nasz recenzent wystawił grze wysoką notę 8.5/10, chwaląc przede wszystkim wciągającą na wiele godzin rozgrywkę, dobrze rozwiniętą funkcję strategii klubu, centrum szkolenia czy poprawioną jakość oprawy graficznej. Wśród wad znalazły się zauważalne spadki klatek na sekundę podczas rozgrywania spotkań oraz zbyt mała ilość nowości dla bardziej casualowych graczy, którzy raczej nie znajdą wystarczająco dobrych powodów, aby zakupić nową część.

4. GRID

PREMIERA: 11 października 2019 roku

11 października 2019 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One NASZA RECENZJA: 8/10

GRID to kolejna część popularnego cyklu gier wyścigowych od studia Codemasters Software, które pieczę nad nim sprawuje od samego początku. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną wyścigówką, w której siadamy za kierownicą jednego z mnóstwa pojazdów (klasy GT, Touring czy Stock). Spory wybór mamy również w kwestii samych wyścigów, w grze znajdziemy między innymi Street Racing, World Time Attack, Hot Laps czy Circuit. Sam model jazdy jest dość zaawansowany, próbując połączyć czystą zabawę z realizmem. W GRID najpewniej odnajdą się więc zarówno fani poważnych symulatorów, jak i dynamicznego ścigania się z innymi. Twórcy zadbali również o system zniszczeń pojazdów oraz jego znaczący wpływ na rozgrywkę – wszelkie uszkodzenia danego samochodu zmieniają jego zachowanie (to, jak dobrze lub źle się nim w ogole jeździ) i tym samym wyniki na trasie. Co ciekawe, zadbano również o najmniejsze szczegóły, a najlepszym przykładem na to będzie fakt, iż kierowcy, z którymi zdołamy kilkukrotnie się zderzyć w trakcie jednego wyścigu zapamiętają to i będą starali możliwie jak najbardziej uprzykrzyć nam życie. W GRID możemy wybrać grę samemu w trybie dla pojedynczego gracza, zagrać z innymi, a nawet spróbować swoich sił w mistrzostwach GRID World Series Championship lub w pojedynczych wyścigach – w tych ostatnim możemy zmierzyć się zarówno z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, jak i innymi graczami.

Produkcja studia Codemasters Software spotkała się z ciepłym przyjęciem, choć gracze ocenili grę nieco bardziej krytycznie, niż media branżowe. W serwisie Metacritic wersja pecetowa GRID posiada średnią ocen na poziomie 74 punktów na sto w przypadku mediów i 51 punktów w przypadku graczy. Wersja na PlayStation 4 ma się podobnie – 73/100 w przypadku pierwszym i 52/100 w drugim. Wersja na Xboksa One ma się lepiej w przypadku mediów (79/100), ale gorzej w przypadku graczy (46/100). Nasz recenzent wystawił grze notę 8/10, chwaląc model jazdy, różnorodne lokacje czy świetnie wykonane samochody. Wśród minusów znalazła się z kolei niezbyt imponująca ilość tych ostatnich, dość rozmazana oprawa graficzna na konsolach Xbox One S i irytujący polski dubbing.

5. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

PREMIERA: 5 listopada 2019 roku

5 listopada 2019 roku PLATFORMY: Nintendo Switch

Nintendo Switch NASZA RECENZJA: 7/10

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 to już szósta odsłona zapoczątkowanej w 2007 roku serii gier sportowych, nad którą pieczę niezmiennie sprawuje Nintendo (w Japonii) oraz SEGA (cała reszta świata). Produkcja, jak głosi sam tytuł, jest crossoverem marek Super Mario oraz Sonic, a gracze z kolei mają okazję wziąć udział w zawodach sportowych, wcielając się przy okazji w postacie znane dobrze fanom gier Nintendo oraz SEGI. W pierwszej grupie znajdziemy oczywiście Mario, Luigiego, księżniczkę Peach oraz Bowsera, zaś w drugiej, prócz Sonica, możemy zagrać jako Tails (lub, jak kto woli, Miles Prower), Dr. Eggman oraz Knuckles the Echidna. Mamy okazję spróbować swoich sił w klasycznych dyscyplinach olimpijskich i nie tylko – mamy też karate, surfing, wspinaczka sportowa oraz skateboarding. W Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 mamy do wyboru tryb dla pojedynczego gracza i tryb wieloosobowy. Lokalnie może grać maksymalnie czwórka zawodników, w sieci zaś ósemka.

Gra spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem zarówno ze strony mediów branżowych, jak i graczy. W serwisie Metacritic średnia ocen zarówno w przypadku pierwszej grupy odbiorców, jak i drugiej, wynosi 69 punktów na sto. Nasz recenzent wystawił grze notę 7/10, chwaląc ją głównie za różnorodność dyscyplin oraz tryb wieloosobowy przystępny dla każdego gracza. Wśród minusów znalazło się sterowanie, które momentami może być irytujące, brak opcji turnieju oraz niski poziom niektórych dyscyplin.

6. Mortal Kombat 11

PREMIERA: 23 kwietnia 2019 roku

23 kwietnia 2019 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch NASZA RECENZJA: 8.9/10

Mortal Kombat 11 to, zgodnie z tym, co głosi sam tytuł, jedenasta część kultowej serii bijatyk, nad którą pieczę niezmiennie sprawuje zespół NetherRealm Studios. Mamy tutaj do czynienia z wyreżyserowanym filmowym trybem fabularnym, w którego trakcie poznajemy dalsze losy bohaterów znanych z Mortal Kombat X – spotykają się oni ze swoimi wersjami z przeszłości przez pewną tajemniczą Kronikę, której muszą stawić czoła, aby zapobiec napisaniu historii całkowicie od nowa. Fabuła została przez twórców podzielona na rozdziały – w każdym kierujemy inną postacią, czasem mogąc wybrać między jedną z dwóch, które biorą akurat udział w scenie. Pojedynki toczymy na mocno zróżnicowanych arenach. Same starcia, jak to w Mortal Kombat, są bardzo dynamiczne, krwawe i pełne ekstremalnej brutalności – to ostatnie nieustannie podkreślają spektakularne fatality, czyli specjalne ciosy kończące pojedynek. Twórcy zdecydowali się oddać nam do dyspozycji naprawdę szeroką gamę wojowników, począwszy od znanych i lubianych, jak chociażby Scorpion, a skończywszy na zupełnie nowych twarzach. Ponadto w grze pojawił się również system Custom Character Variation, dzięki któremu możemy dostosować zawodników do własnych preferencji. Poza standardową kampanią fabularną mamy oczywiście klasyczne Wieże z wyzwaniami oraz Wieże Czasu, gdzie pojedynki urozmaicają modyfikatory czy walki z bossami, podczas których trzech graczy po kolei walczy z jednym, aczkolwiek wyjątkowo silnym oponentem. Do tego dochodzi jeszcze tryb Krypty, gdzie zwiedzamy tajemnicze ruiny i otwieramy znalezione po drodze skrzynki ze skarbami.

Mortal Kombat 11 ostatecznie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów branżowych. Gracze jednak potraktowali grę bardzo krytycznie, głównie ze względu na irytujące mikropłatności. W serwisie Metacritic wersja pecetowa gry posiada średnią na poziomie 82 punktów na 100 w przypadku mediów oraz zaledwie 27 punktów w przypadku graczy. Z wersją na PlayStation 4 jest nieco lepiej – średnia taka sama w przypadku pierwszym i 33/100 w przypadku drugim. Wersja na Xbox One posiada kolejno oceny 86/100 i 31/100, z kolei wersja na Nintendo Switch uzyskała noty 78/100 oraz 36/100. Nasz recenzent wystawił produkcji notę 8.9/10, chwaląc interesujący wątek fabularny oraz obecność nowych przeciwników, a także mnogość trybów rozgrywki czy dodatków do odblokowania. Wśród minusów znalazły się z kolei krótkie przycinki oraz fakt, iż w niektórych dodatkach są klasyczni bohaterowie.

7. Team Sonic Racing

PREMIERA: 21 maja 2019 roku

21 maja 2019 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch NASZA RECENZJA: 8/10

Team Sonic Racing to kolejna zręcznościowa gra wyścigowa z serii Sonic, będąca zarazem następcą wydanego w 2012 roku Sonic & All-Stars Racing Transformed. Za produkcję tytułu, podobnie jak i całą markę, odpowiada oczywiście firma SEGA. Mamy tutaj do czynienia z rozgrywką, którą większość porównałaby po prostu do cyklu Mario Kart. W miejsce realizmu zaimplementowano czysto zręcznościowy model i niezwykle kolorowe, animowane trasy przepełnione najróżniejszymi power-upami, które wykorzystujemy, aby możliwie jak najbardziej uprzykrzyć życie naszym przeciwnikom. Twórcy oddali nam do wyboru piętnaście różnych bohaterów znanych fanom uniwersum Sonica – każda postać została z kolei przypisana do jednego z trzech stylów jazdy: Mocy, Szybkości lub Techniki. Nowością jest nacisk, który został położony na kooperację pomiędzy graczami. W ramach gry zespołowej możemy bowiem wymieniać się zarówno power-upami, jak i wszelkimi premiami do szybkości. Team Sonic Racing oferuje nawet zabawę w trybie Team Adventure, który jest czymś w rodzaju dużynowej kampanii fabularnej. Ponadto możemy bawić się w grupie czterech znajomych w ramach podzielonego ekranu, lub w rozgrywkach sieciowych, gdzie zmagać się ze sobą może maksymalnie dwunastu zawodników. Do tego dochodzą jeszcze klasyczne smaczki, jak pojedyncze wyścigi Exhibition, puchar Grand Prix z czterema trasami oraz Time Trial.

Team Sonic Racing ostatecznie spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony mediów branżowych oraz graczy. W serwisie Metacritic wersja pecetowa posiada średnią ocen na poziomie 78 punktów na sto ze strony graczy, wersja na PlayStation 4 uzyskała notę 72/100 w przypadku mediów branżowych i 75/100 w przypadku graczy, wersja na Xbox One posiada średnią 73/100 w obu przypadkach, a wersja na Nintendo Switch posiada kolejno oceny 71/100 i 73/100. Nasz recenzent wystawił grze notę 8/10, chwaląc przede wszystkim system wyścigów zespołowych, dobrze zaprojektowany tryb wieloosobowy (zarówno lokalny, jak i sieciowy), wspaniałę trasy oraz świetne uczucie prędkości. Wśród wad znalazły się natomiast spadki płynności animacji czy niewielka liczba kierowców.

