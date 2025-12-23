Oto 50 najlepszych kierowców w sezonie 2025. Kubica w pierwszej dziesiątce

Zestawienie najlepszych kierowców samochodowych w sezonie 2025 wygrał Max Verstappen. Polski zawodnik, którym jest Robert Kubica uplasował się na bardzo wysokiej ósmej pozycji. Warto zaznaczyć, że zestawienie obejmuje tylko i wyłącznie kierowców samochodowych, więc zestawienie nie obejmuje ani jednego motocyklisty.
TOP 50 kierowców samochodowych 2025
Pomimo przegranego tytułu w Formule 1, Max Verstappen zwyciężył w plebiscycie. Lando Norris, który wywalczył tytuł mistrz świata w tym roku, zdołał wdrapać się na szóstą pozycję. Co ciekawe, siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton zajął dopiero na 47 miejscu. Warto również zauważyć, że ścisła czołówka w większości składa się z kierowców startujących w F1, choć do pierwszej piątki trafili kierowcy IndyCar Series oraz WRC. Mimo wszystko, dominacja zawodników F1 jest dość wyraźna. Tak prezentuje się pełna lista TOP 50 kierowców w sezonie 2025:
- Max Verstappen
- George Russell
- Alex Palou
- Sebastien Ogier
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Robert Kubica
- Oliver Rowland
- Denny Hamlin
- Nico Hulkenberg
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Alex Lynn
- Kyle Larson
- Taylor Barnard
- Nick Cassidy
- Andrea Kimi Antonelli
- Sho Tsuboi
- William Byron
- Kevin Estre
- Felipe Nasr
- Pato O’Ward
- Elfyn Evans
- Broc Feeney
- Tadasuke Makino
- Ott Tanak
- Ayumu Iwasa
- Kyle Kirkwood
- Kalle Rovanpera
- Shane van Gisbergen
- Leonardo Fornaroli
- Antonio Fuoco
- Oliver Solberg
- Christian Lundgaard
- Nicklas Nielsen
- Dan Ticktum
- Carlos Sainz
- Alex Albon
- Alessandro Pier Guidi
- Will Brown
- Mathieu Jaminet
- Kelvin van der Linde
- Tom Ingram
- Rafael Camara
- Luke Browning
- Lewis Hamilton
- Oliver Bearman
- Ash Sutton
- Connor Zilisch
