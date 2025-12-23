Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto 50 najlepszych kierowców w sezonie 2025. Kubica w pierwszej dziesiątce

Serwis Autosport przygotował coroczne podsumowanie najlepszych kierowców sezonu.

Zestawienie najlepszych kierowców samochodowych w sezonie 2025 wygrał Max Verstappen. Polski zawodnik, którym jest Robert Kubica uplasował się na bardzo wysokiej ósmej pozycji. Warto zaznaczyć, że zestawienie obejmuje tylko i wyłącznie kierowców samochodowych, więc zestawienie nie obejmuje ani jednego motocyklisty.

Max Verstappen
Max Verstappen

TOP 50 kierowców samochodowych 2025

Pomimo przegranego tytułu w Formule 1, Max Verstappen zwyciężył w plebiscycie. Lando Norris, który wywalczył tytuł mistrz świata w tym roku, zdołał wdrapać się na szóstą pozycję. Co ciekawe, siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton zajął dopiero na 47 miejscu. Warto również zauważyć, że ścisła czołówka w większości składa się z kierowców startujących w F1, choć do pierwszej piątki trafili kierowcy IndyCar Series oraz WRC. Mimo wszystko, dominacja zawodników F1 jest dość wyraźna. Tak prezentuje się pełna lista TOP 50 kierowców w sezonie 2025:

  1. Max Verstappen
  2. George Russell
  3. Alex Palou
  4. Sebastien Ogier
  5. Charles Leclerc
  6. Lando Norris
  7. Oscar Piastri
  8. Robert Kubica
  9. Oliver Rowland
  10. Denny Hamlin
  11. Nico Hulkenberg
  12. Pierre Gasly
  13. Isack Hadjar
  14. Alex Lynn
  15. Kyle Larson
  16. Taylor Barnard
  17. Nick Cassidy
  18. Andrea Kimi Antonelli
  19. Sho Tsuboi
  20. William Byron
  21. Kevin Estre
  22. Felipe Nasr
  23. Pato O’Ward
  24. Elfyn Evans
  25. Broc Feeney
  26. Tadasuke Makino
  27. Ott Tanak
  28. Ayumu Iwasa
  29. Kyle Kirkwood
  30. Kalle Rovanpera
  31. Shane van Gisbergen
  32. Leonardo Fornaroli
  33. Antonio Fuoco
  34. Oliver Solberg
  35. Christian Lundgaard
  36. Nicklas Nielsen
  37. Dan Ticktum
  38. Carlos Sainz
  39. Alex Albon
  40. Alessandro Pier Guidi
  41. Will Brown
  42. Mathieu Jaminet
  43. Kelvin van der Linde
  44. Tom Ingram
  45. Rafael Camara
  46. Luke Browning
  47. Lewis Hamilton
  48. Oliver Bearman
  49. Ash Sutton
  50. Connor Zilisch
Jeśli brakuje w tym zestawieniu waszego ulubionego zawodnika lub zmienilibyście pozycję obecnych na liście, dajcie znać w komentarzu jak to wygląda waszymi oczyma.

Źródło:https://www.autosport.com/topic/top-50-drivers-of-2025/2805/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

