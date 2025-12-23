Oto 50 najlepszych kierowców w sezonie 2025. Kubica w pierwszej dziesiątce

Zestawienie najlepszych kierowców samochodowych w sezonie 2025 wygrał Max Verstappen. Polski zawodnik, którym jest Robert Kubica uplasował się na bardzo wysokiej ósmej pozycji. Warto zaznaczyć, że zestawienie obejmuje tylko i wyłącznie kierowców samochodowych, więc zestawienie nie obejmuje ani jednego motocyklisty.

TOP 50 kierowców samochodowych 2025

Pomimo przegranego tytułu w Formule 1, Max Verstappen zwyciężył w plebiscycie. Lando Norris, który wywalczył tytuł mistrz świata w tym roku, zdołał wdrapać się na szóstą pozycję. Co ciekawe, siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton zajął dopiero na 47 miejscu. Warto również zauważyć, że ścisła czołówka w większości składa się z kierowców startujących w F1, choć do pierwszej piątki trafili kierowcy IndyCar Series oraz WRC. Mimo wszystko, dominacja zawodników F1 jest dość wyraźna. Tak prezentuje się pełna lista TOP 50 kierowców w sezonie 2025:

Max Verstappen George Russell Alex Palou Sebastien Ogier Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri Robert Kubica Oliver Rowland Denny Hamlin Nico Hulkenberg Pierre Gasly Isack Hadjar Alex Lynn Kyle Larson Taylor Barnard Nick Cassidy Andrea Kimi Antonelli Sho Tsuboi William Byron Kevin Estre Felipe Nasr Pato O’Ward Elfyn Evans Broc Feeney Tadasuke Makino Ott Tanak Ayumu Iwasa Kyle Kirkwood Kalle Rovanpera Shane van Gisbergen Leonardo Fornaroli Antonio Fuoco Oliver Solberg Christian Lundgaard Nicklas Nielsen Dan Ticktum Carlos Sainz Alex Albon Alessandro Pier Guidi Will Brown Mathieu Jaminet Kelvin van der Linde Tom Ingram Rafael Camara Luke Browning Lewis Hamilton Oliver Bearman Ash Sutton Connor Zilisch

Jeśli brakuje w tym zestawieniu waszego ulubionego zawodnika lub zmienilibyście pozycję obecnych na liście, dajcie znać w komentarzu jak to wygląda waszymi oczyma.