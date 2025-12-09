Zaloguj się lub Zarejestruj

Gram.pl i Actina na 65. Rajdzie Barbórki 2025 - wyzwanie rajdowe i nie tylko!

2025/12/09 18:00
Do zgarnięcia będą również wejściówki na Rajd Barbórki!

Już niedługo w dniach 11 – 13 grudnia 2025 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w 63. Rajdzie Barbórka 2025, a zapowiedź wydarzenia mogliście przeczytać chociażby tutaj!

Dziś opowiemy o tym, jakie atrakcje przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz co będzie do wygrania w specjalnym konkursie na miejscu w sklepie rajdowym TOP RACING mieszczącym się przy lotnisku Bemowo!

Strefa Gram.pl x Actina podczas 63. Rajdu Barbórka – weź udział w naszym wyzwaniu!

Tym razem zadbaliśmy o to, aby wrażenia były iście rajdowe. W zależności od poziomu zaawansowania każdy znajdzie coś dla siebie.

Przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz AMD stanowiska, na których będziecie mogli zmierzyć się z legendarnym odcinkiem specjalnym na Karowej w ramach gry Assetto Corsa, a autem, które wybraliśmy również nie jest przypadkowe – będzie to Suzuki Swift Proto 2, którym w naszych barwach będzie jeździł kierowca rajdowy Paweł Dytko. Do wyboru będzie jazda na padzie, kierownicy Logitech G920 wraz z fotelem od Playseat, a także Logitech RS50 z Direct Drive z fotelem od Yumisu.

Podczas trzech dni imprezy będziecie mogli wziąć również w specjalnym konkursie, w którym do wygrania będą peryferia od Havit, a także dodatkowe gadżety! Co trzeba będzie zrobić, aby wziąć w nim udział?

To proste – zmierzycie się z Karową na Logitech RS50! Jedna przejażdżka testowa i jedna mierzona, więc miejsca na pomyłkę będzie niewiele. Trzeba będzie pokazać odpowiedniego skilla!

GramTV przedstawia:

Każdego dnia trzech najlepszych wirtualnych kierowców rajdowych zgarnie nagrody:

  • 1 miejsce: Czapka Rajdu Barbórka + Travel set Havit
  • 2 miejsce: Bidon + Gamepad Havit
  • 3 miejsce: Bidon + Podkładka Actina

Główną nagrodę natomiast zdobywa uczestnik z najlepszym czasem ze wszystkich trzech dni naszego wyzwania, a będzie nią przejażdżka w fotelu pasażera (a może bardziej co-drivera) wraz z Pawłem Dytko naszym Suzuki Swift Proto 2 w sobotnie popołudnie! O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Chcesz wziąć udział w wyzwaniu? To zapisz sobie kiedy otwieramy naszą strefę, a także o której zaczynamy nasze rajdowe wyzwanie!

  • Czwartek: 13:00 – 17:00 (wyzwanie odbędzie się w godzinach 14:00 - 17:00)
  • Piątek: 14:00-21:00 (wyzwanie odbędzie się w godzinach 15:00-21:00)
  • Sobota: 10:00-17:00 (wyzwanie odbędzie się w godzinach 10:00 – 14:00)

To jeszcze dla pewności – widzimy się na 65. Rajdzie Barbórka 2025 w sklepie motoryzacyjnym TOP Racing na ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie!

Chcesz pojawić się na Rajdzie Barbórka? Mamy bilety do rozdania!

Żeby tego było mało – mamy również kilka wejściówek weekendowych na 65. Rajd Barbórki 2025 na do rozdania. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym profilu na Facebooku!

Nie może Was tam zabraknąć!

