Gram.pl i Actina na 65. Rajdzie Barbórki 2025 - wyzwanie rajdowe i nie tylko!

Już niedługo w dniach 11 – 13 grudnia 2025 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w 63. Rajdzie Barbórka 2025, a zapowiedź wydarzenia mogliście przeczytać chociażby tutaj!
Do zgarnięcia będą również wejściówki na Rajd Barbórki!
Dziś opowiemy o tym, jakie atrakcje przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz co będzie do wygrania w specjalnym konkursie na miejscu w sklepie rajdowym TOP RACING mieszczącym się przy lotnisku Bemowo!
Tym razem zadbaliśmy o to, aby wrażenia były iście rajdowe. W zależności od poziomu zaawansowania każdy znajdzie coś dla siebie.
Przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz AMD stanowiska, na których będziecie mogli zmierzyć się z legendarnym odcinkiem specjalnym na Karowej w ramach gry Assetto Corsa, a autem, które wybraliśmy również nie jest przypadkowe – będzie to Suzuki Swift Proto 2, którym w naszych barwach będzie jeździł kierowca rajdowy Paweł Dytko. Do wyboru będzie jazda na padzie, kierownicy Logitech G920 wraz z fotelem od Playseat, a także Logitech RS50 z Direct Drive z fotelem od Yumisu.
Podczas trzech dni imprezy będziecie mogli wziąć również w specjalnym konkursie, w którym do wygrania będą peryferia od Havit, a także dodatkowe gadżety! Co trzeba będzie zrobić, aby wziąć w nim udział?
To proste – zmierzycie się z Karową na Logitech RS50! Jedna przejażdżka testowa i jedna mierzona, więc miejsca na pomyłkę będzie niewiele. Trzeba będzie pokazać odpowiedniego skilla!
Każdego dnia trzech najlepszych wirtualnych kierowców rajdowych zgarnie nagrody:
Główną nagrodę natomiast zdobywa uczestnik z najlepszym czasem ze wszystkich trzech dni naszego wyzwania, a będzie nią przejażdżka w fotelu pasażera (a może bardziej co-drivera) wraz z Pawłem Dytko naszym Suzuki Swift Proto 2 w sobotnie popołudnie! O wygranej poinformujemy telefonicznie.
Chcesz wziąć udział w wyzwaniu? To zapisz sobie kiedy otwieramy naszą strefę, a także o której zaczynamy nasze rajdowe wyzwanie!
To jeszcze dla pewności – widzimy się na 65. Rajdzie Barbórka 2025 w sklepie motoryzacyjnym TOP Racing na ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie!
Żeby tego było mało – mamy również kilka wejściówek weekendowych na 65. Rajd Barbórki 2025 na do rozdania. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym profilu na Facebooku!
Nie może Was tam zabraknąć!
