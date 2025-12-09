Gram.pl i Actina na 65. Rajdzie Barbórki 2025 - wyzwanie rajdowe i nie tylko!

Już niedługo w dniach 11 – 13 grudnia 2025 r. będziemy aktywnie uczestniczyć w 63. Rajdzie Barbórka 2025 , a zapowiedź wydarzenia mogliście przeczytać chociażby tutaj!

Dziś opowiemy o tym, jakie atrakcje przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz co będzie do wygrania w specjalnym konkursie na miejscu w sklepie rajdowym TOP RACING mieszczącym się przy lotnisku Bemowo!

Strefa Gram.pl x Actina podczas 63. Rajdu Barbórka – weź udział w naszym wyzwaniu!

Tym razem zadbaliśmy o to, aby wrażenia były iście rajdowe. W zależności od poziomu zaawansowania każdy znajdzie coś dla siebie.

Przygotowaliśmy wraz z Actiną oraz AMD stanowiska, na których będziecie mogli zmierzyć się z legendarnym odcinkiem specjalnym na Karowej w ramach gry Assetto Corsa, a autem, które wybraliśmy również nie jest przypadkowe – będzie to Suzuki Swift Proto 2, którym w naszych barwach będzie jeździł kierowca rajdowy Paweł Dytko. Do wyboru będzie jazda na padzie, kierownicy Logitech G920 wraz z fotelem od Playseat, a także Logitech RS50 z Direct Drive z fotelem od Yumisu.

Podczas trzech dni imprezy będziecie mogli wziąć również w specjalnym konkursie, w którym do wygrania będą peryferia od Havit, a także dodatkowe gadżety! Co trzeba będzie zrobić, aby wziąć w nim udział?

To proste – zmierzycie się z Karową na Logitech RS50! Jedna przejażdżka testowa i jedna mierzona, więc miejsca na pomyłkę będzie niewiele. Trzeba będzie pokazać odpowiedniego skilla!