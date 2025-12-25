Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze nie mieli prawa narzekać. Miniony rok w ścisłej czołówce najlepszych ostatniej dekady

Patrycja Pietrowska
2025/12/25 10:00
0
0

Analiza serwisu Metacritic wskazuje na świetną formę twórców.

2025 rok okazał się nadzwyczaj owocnym czasem dla graczy, zajmując ostatecznie trzecią pozycję w rankingu najbardziej udanych lat od ponad dekady. Choć branża w tym samym czasie zmagała się z bolesnymi problemami, takimi jak masowe redukcje etatów oraz rosnące obawy związane z ekspansją sztucznej inteligencji, to sama oferta wydawnicza była niezwykle solidna. Według szczegółowych danych pochodzących z platformy Metacritic (dzięki The Gamer), uśredniona nota dziesięciu najwyżej punktowanych gier wyniosła w tym okresie aż 91,9 punktu.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Tylko dwa lata były lepsze. Tak dobrego okresu branża dawno nie widziała

Największym triumfatorem minionych dwunastu miesięcy została produkcja Clair Obscur: Expedition 33, która zdominowała najważniejsze plebiscyty, zdobywając prestiżowy tytuł Gry Roku między innymi podczas gali The Game Awards. Oprócz tego wielkiego przeboju, fani mogli cieszyć się takimi hitami jak Hades 2, Blue Prince czy wyjątkowo długo wyczekiwane przez społeczność Hollow Knight: Silksong.

GramTV przedstawia:

W zestawieniu historycznym 2025 rok musiał uznać wyższość jedynie dwóch innych okresów w dziejach branży. Pierwsze miejsce na podium niezmiennie piastuje rekordowy rok 2023 ze średnią ocen wynoszącą 92,6 dziesiątych punktu, do czego przyczyniły się sukcesy Baldur’s Gate 3 oraz Tears of the Kingdom. Drugą lokatę wciąż utrzymuje rok 2018, który był napędzany przez wybitne wyniki Red Dead Redemption 2 oraz nowej odsłony God of War.

Co ciekawe, ostatni rok zdołał wyprzedzić w ogólnej klasyfikacji lata 2024 oraz 2020, które zanotowały wynik na poziomie 91,8 dziesiątych punktu. Na samym dole zestawienia pozostaje natomiast rok 2019, kiedy to żadna z wydanych gier nie przebiła bariery dziewięćdziesięciu jeden punktów w zbiorczym rankingu.

Źródło:https://www.thegamer.com/2025-third-best-year-for-games-since-2011/

Tagi:

News
statystyki
Metacritic
analiza
podsumowanie roku
zestawienie
Dane
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112