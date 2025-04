Zwolnienia u twórców Deus Ex. Eidos Montreal ogłasza redukcję etatów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez studio, redukcja zatrudnienia ma związek z zakończeniem jednego z projektów oraz brakiem możliwości przesunięcia pracowników do innych aktualnie realizowanych przedsięwzięć. Jednocześnie studio zobowiązało się do dalszej realizacji pozostałych projektów, które są obecnie w fazie rozwoju.

Dziś poinformowaliśmy nasz zespół, że rozstaniemy się z maksymalnie 75 cennymi członkami, ponieważ jedno z naszych zadań dobiega końca. Nie jest to odzwierciedleniem ich zaangażowania ani umiejętności, jednak niestety nie mamy możliwości całkowitego przeniesienia ich do innych realizowanych przez nas projektów i usług. Ci niezwykle utalentowani, doświadczeni specjaliści wkrótce wejdą na rynek pracy, a my staramy się ich wspierać w tym procesie. Eidos-Montréal pozostaje zaangażowane w realizację pozostałych projektów, które są obecnie w fazie rozwoju. – przekazano za pośrednictwem oświadczenia (via VGC).