Embracer Group skasowało nową grę Deus Ex po dwóch latach pre-produkcji

Jak podaje znany branżowy dziennikarz Jason Schreier na łamach portalu Bloomberg, Embracer Group nie zwalnia tempa – firma miała anulować nową grę z serii Deus Ex, nad którą studio Eidos Montreal miało pracować już od dwóch lat. Dziennikarz powołał się także na anonimowe źródła z „wewnątrz”, które mówią o sporych zwolnieniach we wspomnianym studiu.

Embracer Group skasowało nową grę z Deus Ex. Zwolnienia w Eidos Montreal

Jeśli chodzi o grę, tytuł miał wejść do pełnej produkcji w bieżącym roku, ponieważ do tej pory był to jedynie etap pre-produkcji polegający głównie na przygotowywaniu prac koncepcyjnych itp. Warto oczywiście pamiętać, że nigdy nie otrzymaliśmy nawet oficjalnego teasera, a co dopiero zapowiedzi. Tak czy siak, takie działania Embracer Group zdają się… co najmniej zaskakiwać.