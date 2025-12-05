Historyczna transakcja w świecie rozrywki. Netflix przejmuje Warner Bros. i jego kultowe studia

W dniu 5 grudnia 2025 roku, po tygodniach intensywnych negocjacji i licytacji, w której brały udział również inne firmy, takie jak Paramount Skydance i Comcast, Netflix ogłosił sfinalizowanie przełomowej transakcji. Gigant streamingu doszedł do ostatecznego porozumienia z Warner Bros. Discovery, na mocy którego przejmie segment filmowy i streamingowy tego przedsiębiorstwa. Wartość transakcji, która ma formę gotówkowo-akcyjną, dla całego przedsiębiorstwa Warner Bros. Discovery wynosi w przybliżeniu 82,7 miliarda dolarów.

Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery za 82,7 miliarda dolarów

Dla Netflixa, który jest wiodącym serwisem rozrywkowym, to przejęcie jest połączeniem jego innowacyjności, globalnego zasięgu i najlepszej w swojej klasie usługi streamingowej z ponad stuletnim dziedzictwem światowej klasy narracji Warner Bros.. W rezultacie, w ramach rozszerzonej oferty dla widzów na całym świecie, do obszernego portfolio Netflixa, zawierającego tytuły takie jak Squid Game, Adolescence czy Wednesday, dołączą kultowe seriale, filmy i franczyzy WBD, w tym Gra o Tron, The Sopranos, Czarnoksiężnik z Oz oraz całe uniwersum DC.