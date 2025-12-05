Historyczna transakcja w świecie rozrywki. Netflix przejmuje Warner Bros. i jego kultowe studia

Netflix przejmuje kultowe studia gier, w tym twórców Mortal Kombat i Hogwarts Legacy.
W dniu 5 grudnia 2025 roku, po tygodniach intensywnych negocjacji i licytacji, w której brały udział również inne firmy, takie jak Paramount Skydance i Comcast, Netflix ogłosił sfinalizowanie przełomowej transakcji. Gigant streamingu doszedł do ostatecznego porozumienia z Warner Bros. Discovery, na mocy którego przejmie segment filmowy i streamingowy tego przedsiębiorstwa. Wartość transakcji, która ma formę gotówkowo-akcyjną, dla całego przedsiębiorstwa Warner Bros. Discovery wynosi w przybliżeniu 82,7 miliarda dolarów.
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery za 82,7 miliarda dolarów
Dla Netflixa, który jest wiodącym serwisem rozrywkowym, to przejęcie jest połączeniem jego innowacyjności, globalnego zasięgu i najlepszej w swojej klasie usługi streamingowej z ponad stuletnim dziedzictwem światowej klasy narracji Warner Bros.. W rezultacie, w ramach rozszerzonej oferty dla widzów na całym świecie, do obszernego portfolio Netflixa, zawierającego tytuły takie jak Squid Game, Adolescence czy Wednesday, dołączą kultowe seriale, filmy i franczyzy WBD, w tym Gra o Tron, The Sopranos, Czarnoksiężnik z Oz oraz całe uniwersum DC.
Współdyrektor generalny Netflixa, Ted Sarandos, podkreślił, że misją firmy było i jest dostarczanie rozrywki dla całego świata.
Naszą misją od zawsze było dostarczanie rozrywki całemu światu. Łącząc niesamowitą bibliotekę seriali i filmów Warner Bros – od ponadczasowych klasyków, takich jak Casablanca i Obywatel Kane, po współczesne hity, jak Harry Potter czy Przyjaciele – z naszymi tytułami definiującymi popkulturę, takimi jak Stranger Things, KPop Demon Hunters czy Squid Game, będziemy w stanie robić to jeszcze lepiej. Razem możemy dać widzom jeszcze więcej tego, co kochają, i pomóc kształtować kolejne stulecie opowiadania historii.
Drugi współdyrektor generalny, Greg Peters, dodał, że przejęcie to przyczyni się do przyspieszenia rozwoju firmy na przyszłe dziesięciolecia i znacznie ulepszy jej ofertę.
To przejęcie poprawi naszą ofertę i przyspieszy rozwój naszego biznesu na dekady. Warner Bros. od ponad wieku kształtuje rozrywkę i nadal robi to dzięki fenomenalnym kreatywnym dyrektorom i możliwościom produkcyjnym. Dzięki naszemu globalnemu zasięgowi i sprawdzonemu modelowi biznesowemu możemy zaprezentować szerszej publiczności światy, które tworzą – dając naszym członkom więcej opcji, przyciągając więcej fanów do naszej najwyższej klasy platformy streamingowej, wzmacniając całą branżę rozrywkową i tworząc większą wartość dla akcjonariuszy.
David Zaslav, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, również z entuzjazmem skomentował fuzję, mówiąc, że łączy ona dwie z największych na świecie firm zajmujących się tworzeniem historii.
Dzisiejsze ogłoszenie łączy dwie z największych firm opowiadających historie na świecie, aby jeszcze większej liczbie osób dostarczyć rozrywkę, którą kochają najbardziej. Przez ponad sto lat Warner Bros. zachwycał widzów, przyciągał uwagę całego świata i kształtował naszą kulturę. Współpraca z Netflixem pozwoli zapewnić, że ludzie na całym świecie będą mogli cieszyć się najbardziej poruszającymi historiami przez kolejne pokolenia.
Z perspektywy gier wideo, fuzja oznacza, że Netflix stanie się właścicielem działu gier wideo Warner Bros., który obejmuje szereg renomowanych studiów deweloperskich. Wśród nich znajdują się studio NetherRealm Studios, które odpowiada za serię Mortal Kombat, twórca serii Batman: Arkham – Rocksteady, studio Avalanche, które wyprodukowało Hogwarts Legacy, oraz studio TT Games, specjalizujące się w grach Lego.