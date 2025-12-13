Nowa gra o Obcym już powstaje. Uznawano, że została anulowana

Projekt został powierzony nowemu studiu.

Nowa gra osadzona w uniwersum Obcego wraca do życia po wielu latach ciszy. Według najnowszych ustaleń projekt, który przez długi czas uchodził za porzucony, ponownie znajduje się w fazie produkcji i tym razem rozwija go Eidos Montreal. Obcy – nowa gra, która była uważana za porzuconą, jednak powstaje Niezatytułowana jeszcze gra będzie jednoosobowym survival horrorem z elementami zręcznościowymi, w którym kluczową rolę odegra przetrwanie na rozpadającej się stacji kosmicznej. Rozgrywka ma łączyć skradanie się, zarządzanie ograniczonymi zasobami oraz unikanie zagrożeń, a na gracza polować będą nie tylko ksenomorfy, ale także oddziały wyspecjalizowanych żołnierzy.

Z dostępnych informacji wynika, że gameplay opierać się będzie na połączeniu walki, zagadek i poruszania się po wielopoziomowych lokacjach. Sztuczna inteligencja przeciwników nie będzie reagować schematycznie, lecz dostosuje się do stylu gry, zmuszając do ciągłego zmieniania taktyki. Zagadki mają obejmować między innymi naprawę systemów stacji oraz łamanie zabezpieczeń.

W planach fabularnych pojawia się kilka postaci. Główną bohaterką ma być inżynierka Aubrey, korzystająca z narzędzi takich jak linki czy magnetyczne buty. Ważną rolę odegra także Ryuzo, który uczynił stację swoją twierdzą i wszystko wskazuje na to, że stanie po drugiej stronie konfliktu. Trzecim znanym imieniem jest Ripley 8, a twórcy nie ukrywają, że wewnętrznie liczą na powrót Sigourney Weaver do tej roli, choć obecnie wykonano jedynie wstępne kroki bez żadnych wiążących ustaleń. Budżet produkcji ma wynosić poniżej 75 milionów dolarów, co i tak oznacza znaczący wzrost względem wcześniejszych założeń sprzed kilku lat. Premiera jest obecnie planowana na 2028 rok i ma objąć wszystkie główne platformy, jednak twórcy podkreślają, że projekt wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a zarówno data debiutu, jak i część planów może jeszcze ulec zmianie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.