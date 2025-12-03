Nowy Deus Ex miał zostać skasowany. Kultowa seria science fiction nie powróci

To by było na tyle z kolejnych przygód Adama Jensena.

Seria Deus Ex od już prawie dekady pozostaje w zawieszeniu, a fani wciąż czekają na pełnoprawną kontynuację cyberpunkowego cyklu. Choć zapowiedziano już odświeżoną wersję klasyka Deus Ex Remastered zaplanowaną na 2026 rok, najnowsze doniesienia sugerują, że nadzieje na nową odsłonę mogą być całkowicie przekreślone. Według nieoficjalnych informacji opublikowanych na Reddicie projekt nowej gry miał został anulowany. Deus Ex – nowa gra z serii miała zostać skasowana Źródłem rewelacji są dokumenty i wpisy w CV byłych pracowników Eidos Montreal. To właśnie z nich wynika, że zespół pracował nad niezapowiedzianym tytułem, który według społeczności był bardzo prawdopodobnie kolejną odsłoną Deus Ex. Jeden z projektantów wspomina w swoim życiorysie o pracy nad postacią określaną jako stary protagonista w grze science fiction skupionej na skradaniu. Fani nie mają wątpliwości, że opis ten pasuje do bohatera kultowej serii.

W oddzielnym akapicie projektant podał, że został zwolniony w ramach redukcji etatów w studiu. W jego ocenie kolejne zwolnienia są bardzo prawdopodobne. Drugi z twórców także ujawnił w sieci informacje o udziale przy niezapowiedzianej produkcji. Jego wpis miał potwierdzać istnienie tajnego projektu, który według przecieków nie przetrwał fazy wstępnej.

Sytuację skomentował również zweryfikowany użytkownik Reddita o nicku MikeStrawMedia, który ma być blisko związany ze sprawą. W jego opinii studio znajduje się w poważnych tarapatach z powodu wieloletnich błędów w zarządzaniu i nie należy spodziewać się poprawy w najbliższym czasie. Według jego informacji w Eidos Montreal planowane są kolejne zwolnienia. Podkreślił, że perspektywy studia wyglądają coraz słabiej. Oprócz nowego Deus Exa studio miało również skasować inne gry, w tym action-RPG osadzoną w mrocznym świecie fantasy, która skupiała się na ożywieniu znanej serii z wampirami. Tytuł ten miał kłaść nacisk na walkę wręcz oraz parkour. Jeszcze inną skasowaną grą był niezatytułowana przygodówka point&click z walką turową. Nieznany jest również los wieloosobowej gry nastawionej na rozrywkę 3v3, osadzonej w futurystycznym wszechświecie. Problemy Eidos Montreal ciągną się od czasu przejęcia przez Embracer Group w 2022 roku. To właśnie restrukturyzacja po zakupie miała odsunąć na bok plany stworzenia nowej części. Według wcześniejszych doniesień kierownictwo uznało markę Deus Ex za zbyt niszową, by inwestować w pełnoprawną kontynuację po umiarkowanych wynikach poprzednich odsłon.

