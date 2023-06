Embracer Group zamyka swoje studia. Niektóre gry zostały anulowane

Źle się dzieje w Embracer Group. Jeszcze nie tak dawno firma na potęgę kupowała kolejne studia, przejmując takich producentów, jak THQ Nordic, Gearbox, Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal. Jednak w zeszłym miesiącu akcje firmy spadły o ponad 40% po tym, jak szwedzka korporacja poinformowała, że nie uda im się sfinalizować kolejnej transakcji za kwotę 2 miliardów dolarów. Obniżyło to prognozy zysku, na co od razu zareagowali inwestorzy. Teraz Embracer Group poinformowało o nowym programie restrukturyzacji, który został już wdrożony. Ma on uczynić, że firma będzie „szczuplejsza, silniejsza i bardziej skoncentrowana oraz samowystarczalna”. Oznacza to jednak wiele zwolnień, w tym zamknięcie niektórych studiów deweloperskich.