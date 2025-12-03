Japońskie studio gier każe kandydatom rysować podczas rozmowy rekrutacyjnej, aby udowodnili, że nie korzystają z AI

Japoński projektant graficzny ujawnił, że w jego studiu kandydaci na stanowiska artystyczne muszą teraz rysować na żywo podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby potwierdzić swoje umiejętności. Jest to efekt rosnącej obecności generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu grafiki. Źródło tej informacji ostrzega jednak, że opór wobec generatywnej AI w firmie słabnie.

Japońskie studio gier testuje umiejętności pracowników, aby wykluczyć udział AI

Ta informacja pojawiła się w artykule japońskiego serwisu Daily Shinko, który opisywał przypadek stowarzyszenia turystycznego zmuszonego do odwołania konkursu plastycznego po 20 latach, ponieważ nie dało się już jednoznacznie odróżnić prac wykonanych przez ludzi od tych stworzonych przez AI. W tekście przytoczono również inne przykłady wpływu generatywnej AI na biznes. Jak zauważył portal Automaton, jednym z nich jest średniej wielkości japoński deweloper gier wideo, który zmienił zasady rekrutacji na stanowiska graficzne. Według anonimowego źródła, określanego jako “pan B”, pełniącego funkcję głównego projektanta graficznego, studio całkowicie odeszło od tradycyjnego modelu, w którym kandydat przedstawiał portfolio swoich wcześniejszych prac. Teraz konieczne jest stworzenie ilustracji na miejscu, podczas rozmowy. Jak tłumaczy “pan B”: