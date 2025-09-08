Znamy wynik sprzedaży Cronos: The New Dawn. Bloober Team informuje o liczbie sprzedanych kopii

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że do dnia 8 września 2025 r. sprzedaż gry Emitenta “Cronos: The New Dawn” (dalej jako "Gra") przekroczyła 200 000 sztuk w wersji cyfrowej na wszystkich platformach. Jednocześnie Emitent informuje, że Gra do dnia 8 września 2025 r. uzyskała ponad 1 000 000 zapisów na listach życzeń (wishlists). – czytamy w komunikacie.