Znamy wynik sprzedaży Cronos: The New Dawn. Bloober Team informuje o liczbie sprzedanych kopii

Patrycja Pietrowska
2025/09/08 16:50
Wydano oficjalny komunikat dotyczący wyników sprzedaży Cronos: The New Dawn.

Kilka dni temu w ręce graczy trafił Cronos: The New Dawn. Najnowsza produkcja Bloober Team została ciepło przyjęta przez recenzentów. Teraz poznaliśmy natomiast oficjalny wynik sprzedaży.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Wyniki sprzedaży Cronos: The New Dawn ujawnione

Jak informuje portal money.pl, Cronos: The New Dawn do dnia 8 września 2025 roku sprzedało się w liczbie 200 000 kopii. Mowa o wersji cyfrowej na wszystkich platformach.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że do dnia 8 września 2025 r. sprzedaż gry Emitenta “Cronos: The New Dawn” (dalej jako "Gra") przekroczyła 200 000 sztuk w wersji cyfrowej na wszystkich platformach. Jednocześnie Emitent informuje, że Gra do dnia 8 września 2025 r. uzyskała ponad 1 000 000 zapisów na listach życzeń (wishlists). – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo poinformowano, że Cronos: The New Dawn zostało dodane do listy życzeń ponad milion razy.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ukazało się 5 września 2025 roku. Tytuł trafił na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń. – czytamy w opisie gry.

Źródło:https://www.money.pl/gielda/komunikaty/7198037798880897.html

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

