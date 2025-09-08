Znamy wynik sprzedaży Cronos: The New Dawn. Bloober Team informuje o liczbie sprzedanych kopii

Wydano oficjalny komunikat dotyczący wyników sprzedaży Cronos: The New Dawn.
Kilka dni temu w ręce graczy trafił Cronos: The New Dawn. Najnowsza produkcja Bloober Team została ciepło przyjęta przez recenzentów. Teraz poznaliśmy natomiast oficjalny wynik sprzedaży.
Wyniki sprzedaży Cronos: The New Dawn ujawnione
Jak informuje portal money.pl, Cronos: The New Dawn do dnia 8 września 2025 roku sprzedało się w liczbie 200 000 kopii. Mowa o wersji cyfrowej na wszystkich platformach.
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że do dnia 8 września 2025 r. sprzedaż gry Emitenta “Cronos: The New Dawn” (dalej jako "Gra") przekroczyła 200 000 sztuk w wersji cyfrowej na wszystkich platformach. Jednocześnie Emitent informuje, że Gra do dnia 8 września 2025 r. uzyskała ponad 1 000 000 zapisów na listach życzeń (wishlists). – czytamy w komunikacie.
Dodatkowo poinformowano, że Cronos: The New Dawn zostało dodane do listy życzeń ponad milion razy.
Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń. – czytamy w opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!