Czy jedna gra uratuje twórców świetnej platformówki? Padła kluczowa liczba sprzedaży

Nowy projekt Yacht Club Games może zadecydować o być albo nie być studia.

Nadchodzące Mina the Hollower stało się projektem, który zadecyduje o dalszym losie studia Yacht Club Games. Po latach pracy nad nowym tytułem zespół otwarcie mówi o presji sprzedażowej, która może odebrać mu niezależność, jeśli gra nie osiągnie odpowiednich wyników.

Mina the Hollower – ile kopii uratuje przysz łość studia

W rozmowie z serwisem Bloomberg szef studia, Sean Velasco, określił projekt jako „decydujący”. Twórcy oceniają, że nawet sprzedaż na poziomie 100 tys. egzemplarzy może okazać się niewystarczająca. Dopiero 200 tys. kopii dałoby stabilność, a pułap 500 tys. byłby dla zespołu „przyszczęśliwy”.