Cronos: The New Dawn ocenione. Jak recenzenci przyjęli nową grę Bloober Team?

Już jutro w ręce graczy trafi najnowsza produkcja Bloober Team. Mowa o Cronos: The New Dawn, które zostało już ocenione przez recenzentów z całego świata. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen na poziomie 79/100 na podstawie 52 opinii.

Recenzenci chwalą między innymi projekt środowiska, klimat gry, czy piękną grafikę. Nie brakuje pozytywnych słów o intrygującej historii czy niesamowitej ścieżce dźwiękowej. Podkreśla się również udany system walki, znakomitą narrację czy wciągającą rozgrywkę. Pojawiają się porównania do Dead Space.

Cronos: The New Dawn zebrało masę pochwał, ale pojawiły się też mniej pozytywne opinie. Według niektórych gra jest nudna, a walka frustrująca i niezgrabnie zbalansowana. Część dziennikarzy wskazuje również na problemy techniczne czy słabe tempo rozgrywki.

Recenzje Cronos: The New Dawn

Windows Central – 10/10

Gameliner – 9/10

Gamereactor UK – 9/10

Shacknews – 9/10

GameSpew – 9/10

GamingBolt – 9/10

XboxEra – 9/10

CGMagazine – 8,5/10

Checkpoint Gaming – 8,5/10

Voxel – 8,5/10

Gram.pl – 8/10

GameWatcher – 8/10

GamingTrend – 8/10

Push Square – 8/10

Wccftech – 8/10

GameSpot – 8/10

PC Games – 8/10

Stevivor – 7,5/10

Gamekult – 7/10

GamesRadar+ – 7/10

IGN – 7/10

TheGamer – 7/10

VGC – 6/10

Game Rant – 6/10

GameGrin – 4,5/10

Final Weapon – 4/10

ComicBook – 4/10

Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń. – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn zadebiutuje jutro – 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.