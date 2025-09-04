Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn ocenione. Jak recenzenci przyjęli nową grę Bloober Team?

Patrycja Pietrowska
2025/09/04 07:35
Nowa gra Bloober Team już jutro trafi w ręce graczy.

Już jutro w ręce graczy trafi najnowsza produkcja Bloober Team. Mowa o Cronos: The New Dawn, które zostało już ocenione przez recenzentów z całego świata. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen na poziomie 79/100 na podstawie 52 opinii.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Recenzenci chwalą między innymi projekt środowiska, klimat gry, czy piękną grafikę. Nie brakuje pozytywnych słów o intrygującej historii czy niesamowitej ścieżce dźwiękowej. Podkreśla się również udany system walki, znakomitą narrację czy wciągającą rozgrywkę. Pojawiają się porównania do Dead Space.

Cronos: The New Dawn zebrało masę pochwał, ale pojawiły się też mniej pozytywne opinie. Według niektórych gra jest nudna, a walka frustrująca i niezgrabnie zbalansowana. Część dziennikarzy wskazuje również na problemy techniczne czy słabe tempo rozgrywki.

Recenzje Cronos: The New Dawn

  • Windows Central – 10/10
  • Gameliner – 9/10
  • Gamereactor UK – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • GameSpew – 9/10
  • GamingBolt – 9/10
  • XboxEra – 9/10
  • CGMagazine – 8,5/10
  • Checkpoint Gaming – 8,5/10
  • Voxel – 8,5/10
  • Gram.pl – 8/10
  • GameWatcher – 8/10
  • GamingTrend – 8/10
  • Push Square – 8/10
  • Wccftech – 8/10
  • GameSpot – 8/10
  • PC Games – 8/10
  • Stevivor – 7,5/10
  • Gamekult – 7/10
  • GamesRadar+ – 7/10
  • IGN – 7/10
  • TheGamer – 7/10
  • VGC – 6/10
  • Game Rant – 6/10
  • GameGrin – 4,5/10
  • Final Weapon – 4/10
  • ComicBook – 4/10

Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń. – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn zadebiutuje jutro – 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/cronos-the-new-dawn/

Tagi:

News
oceny
recenzje
horror
Bloober Team
survival horror
science fiction
opinie
Cronos: The New Dawn
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

