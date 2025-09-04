Cronos: The New Dawn ocenione. Jak recenzenci przyjęli nową grę Bloober Team?

Nowa gra Bloober Team już jutro trafi w ręce graczy.
Już jutro w ręce graczy trafi najnowsza produkcja Bloober Team. Mowa o Cronos: The New Dawn, które zostało już ocenione przez recenzentów z całego świata. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen na poziomie 79/100 na podstawie 52 opinii.
Recenzenci chwalą między innymi projekt środowiska, klimat gry, czy piękną grafikę. Nie brakuje pozytywnych słów o intrygującej historii czy niesamowitej ścieżce dźwiękowej. Podkreśla się również udany system walki, znakomitą narrację czy wciągającą rozgrywkę. Pojawiają się porównania do Dead Space.
Cronos: The New Dawn zebrało masę pochwał, ale pojawiły się też mniej pozytywne opinie. Według niektórych gra jest nudna, a walka frustrująca i niezgrabnie zbalansowana. Część dziennikarzy wskazuje również na problemy techniczne czy słabe tempo rozgrywki.
Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń. – czytamy w opisie gry.
