Horses staje się hitem na GOG. Ban na Steamie napędził sprzedaż u konkurencji

Niezależna produkcja studia Santa Ragione, artystyczny horror Horses, stała się punktem debaty po tym, jak została usunięta z dystrybucji na kluczowych platformach, w tym Steam oraz Epic Games Store. Decyzja o wykluczeniu gry, podjęta po dwóch latach pracy studia i zainwestowaniu 100 tysięcy dolarów w rozwój, postawiła twórców w obliczu realnej groźby zamknięcia. Pomimo pierwotnego odrzucenia przez Valve, które ogłosiło, że Horses ostatecznie nie będzie sprzedawane na Steam, oraz późniejszego wycofania się Epic Games Store na krótko przed premierą, kontrowersja wokół cenzury wywołała zainteresowanie mediów. Skandal, który wybuchł wokół tytułu, wygenerował falę uwagi publicznej, co paradoksalnie wzmocniło sprzedaż gry na konkurencyjnych platformach.

Horses znika ze Steama i Epica. Skandal napędza sprzedaż, ale deweloperzy boją się o przyszłość

Rozgłos towarzyszący zakazom dystrybucji pomógł w wynikach sprzedaży na rynkach alternatywnych, takich jak GOG, ale dla dewelopera Santa Ragione ten wzrost stanowi jedynie częściową rekompensatę za brak obecności na dominującej platformie Steam. Wśród turbulencji Horses szybko zyskało status bestsellera na GOG, osiągając, według ostatnich doniesień, trzecią pozycję w kategorii gier najlepiej sprzedających się w ostatnim czasie.