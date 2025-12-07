Te zabawki straszą. Poppy Playtime Chapter 5 – zobacz zwiastun pełen sekretów i nowych zagrożeń

Nowy zwiastun nie ujawnia daty premiery, ale zachęca graczy do dodania gry do listy życzeń na Steamie i w Epic Games Store.
Mob Entertainment podgrzewa atmosferę wokół swojej serii horrorów z maskotkami. Studio opublikowało kolejny zwiastun Poppy Playtime Chapter 5, który – mimo że trwa mniej niż minutę – daje sporo materiału do spekulacji. W krótkim klipie pojawia się tajemniczy Prototype, a fani mają też okazję zobaczyć zupełnie nową postać, która może być kolejnym złoczyńcą znanym w społeczności jako Lilly Lovebraids.
Poppy Playtime Chapter 5 – zobacz zwiastun
Nowy zwiastun nie ujawnia daty premiery, ale zachęca graczy do dodania gry do listy życzeń na Steamie i w Epic Games Store. Częste publikacje materiałów promocyjnych przez Mob sugerują, że Poppy Playtime Chapter 5 może pojawić się szybciej, niż niektórzy się spodziewają. Studio utrzymuje napięcie, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na oficjalną datę.
Poprzedni rozdział serii, Poppy Playtime Chapter 4, trafił na PC już w styczniu 2025 roku, a na konsolach latem. To sprawia, że początek 2026 roku wydaje się naturalnym terminem premiery kolejnego rozdziału. Fani horrorów z maskotkami powinni więc obserwować oficjalne kanały studia, bo kolejna dawka strachu może nadejść lada moment.
Mob Entertainment nie ogranicza się jednak do gier. W maju ubiegłego roku studio ogłosiło, że pracuje nad filmową adaptacją Poppy Playtime we współpracy z Legendary Entertainment i Angry Films. „Zawsze marzyliśmy o wielkich rzeczach i cieszymy się, że stworzyliśmy coś, co podbiło serca milionów graczy na całym świecie” – mówili współzałożyciele Zach i Seth Belanger. Umowa filmowa to kolejny krok w rozwoju ich marki i planach transmedialnej rozrywki.
