Te zabawki straszą. Poppy Playtime Chapter 5 – zobacz zwiastun pełen sekretów i nowych zagrożeń

Mob Entertainment podgrzewa atmosferę wokół swojej serii horrorów z maskotkami. Studio opublikowało kolejny zwiastun Poppy Playtime Chapter 5, który – mimo że trwa mniej niż minutę – daje sporo materiału do spekulacji. W krótkim klipie pojawia się tajemniczy Prototype, a fani mają też okazję zobaczyć zupełnie nową postać, która może być kolejnym złoczyńcą znanym w społeczności jako Lilly Lovebraids.

Poppy Playtime Chapter 5 – zobacz zwiastun

Nowy zwiastun nie ujawnia daty premiery, ale zachęca graczy do dodania gry do listy życzeń na Steamie i w Epic Games Store. Częste publikacje materiałów promocyjnych przez Mob sugerują, że Poppy Playtime Chapter 5 może pojawić się szybciej, niż niektórzy się spodziewają. Studio utrzymuje napięcie, pozostawiając fanów w oczekiwaniu na oficjalną datę.