Ten błyskawiczny sequel horroru science fiction właśnie dostał nowy zwiastun

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu 28 lat później: Świątynia kości, który zadebiutuje w kinach już w styczniu. To bezpośrednia kontynuacja trzeciego filmu z serii, który miał premierę tego lata. Nowa odsłona zebrała świetne recenzje krytyków, choć widzowie byli bardziej podzieleni – głównie przez nietypowy ton i odejście od stylu wcześniejszych części. Jak poradzi sobie kolejny film?

28 lat później: Świątynia kości zapowiada się na pojedynek dwóch aktorów

Najnowszy film, wyreżyserowany przez Nię DaCostę, stawia na bardziej klasyczne podejście do gatunku. W roli kluczowej pojawia się Jack O’Connell, znany z Grzeszników, który wciela się w głównego antagonistę. Centralną osią historii ma być jego starcie z bohaterem granym przez Ralpha Fiennesa – doktorem Ianem Kelsonem, który w tej odsłonie otrzymał znacznie większą rolę. Scenariusz Alexa Garlanda ma oferować wyjątkowo mocny, szokujący trzeci akt, który według doniesień wywołał intensywne reakcje podczas testowych pokazów.