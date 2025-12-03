Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten błyskawiczny sequel horroru science fiction właśnie dostał nowy zwiastun

Jakub Piwoński
2025/12/03 17:10
0
0

Od tego filmu wiele zależy.

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu 28 lat później: Świątynia kości, który zadebiutuje w kinach już w styczniu. To bezpośrednia kontynuacja trzeciego filmu z serii, który miał premierę tego lata. Nowa odsłona zebrała świetne recenzje krytyków, choć widzowie byli bardziej podzieleni – głównie przez nietypowy ton i odejście od stylu wcześniejszych części. Jak poradzi sobie kolejny film?

28 lat później: Świątynia kości
28 lat później: Świątynia kości zapowiada się na pojedynek dwóch aktorów

Najnowszy film, wyreżyserowany przez Nię DaCostę, stawia na bardziej klasyczne podejście do gatunku. W roli kluczowej pojawia się Jack O’Connell, znany z Grzeszników, który wciela się w głównego antagonistę. Centralną osią historii ma być jego starcie z bohaterem granym przez Ralpha Fiennesa – doktorem Ianem Kelsonem, który w tej odsłonie otrzymał znacznie większą rolę. Scenariusz Alexa Garlanda ma oferować wyjątkowo mocny, szokujący trzeci akt, który według doniesień wywołał intensywne reakcje podczas testowych pokazów.

W przeciwieństwie do poprzedniego filmu, DaCosta rezygnuje z eksperymentalnej formy, porzucając ujęcia z iPhone’a i zdjęcia z ręki na rzecz tradycyjniejszej realizacji. To ruch, który może bardziej przypaść do gustu fanom klasycznego kina gatunkowego, zwłaszcza że Świątynia kości zapowiada bardziej bezpośrednią narrację niż poprzednia, różnie odbierana odsłona.

GramTV przedstawia:

Los całej serii może zależeć od tego, jak poradzi sobie nadchodzący film. Choć 28 lat później w reżyserii Danny’ego Boyle’a zarobił 150 milionów dolarów na świecie, a Sony wciąż nie sfinansowało planowanego finału trylogii. Boyle podkreśla, że w trzeciej części mógłby powrócić Cillian Murphy, jednak decyzja studia będzie uzależniona od wyników nowego filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/3/28-years-later-the-bone-temple-trailer-unveils-jack-oconnell-as-villain-opposite-ralph-fiennes-c9b9c

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


