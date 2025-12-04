Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring Nightreign znów na szczycie Steam. Nowe DLC winduje wyniki mimo mieszanych recenzji

Mikołaj Berlik
2025/12/04 14:10
0
0

Dodatek The Forsaken Hollows przyciąga graczy, nawet jeśli część fanów jest rozczarowana.

Rozszerzenie The Forsaken Hollows do Elden Ring Nightreign zadebiutowało z ogromnym zainteresowaniem. Produkcja od FromSoftware zanotowała kolejny wyraźny wzrost aktywności i wróciła na podium bestsellerów Steam, wyprzedzając takie tytuły jak ARC Raiders czy Battlefield 6. W nocy w grze bawiło się ponad 93 tysiące jednoczesnych graczy, co jest jednym z najlepszych wyników tego roku dla Nightreign.

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign – DLC podzieliło graczy, ale przyciąga tłumy

Nowe rozszerzenie wzbudziło sporo emocji wśród społeczności. Choć gracze doceniają dopracowaną, klimatyczną mapę i projekt nowych lokacji, opinie na temat zawartości są mocno zróżnicowane. Na Steamie The Forsaken Hollows notuje „mieszane” recenzje – obecnie około 45% ocen jest pozytywnych. Wielu fanów zwraca uwagę na zbyt małą liczbę nowych elementów ekwipunku oraz brak większych zmian w balansie rozgrywki.

Jednocześnie zainteresowanie DLC bezpośrednio przełożyło się na wyniki podstawki, co możemy zobaczyć na liście bestsellerów platformy Valve.

GramTV przedstawia:

Aktualny ranking gier z najwyższymi przychodami na Steam:

  • Counter-Strike 2
  • Elden Ring Nightreign
  • Steam Deck
  • Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows
  • ARC Raiders
  • PUBG: Battlegrounds
  • Battlefield 6
  • EA Sports FC 26
  • Where Winds Meet
  • Destiny 2

Nowe DLC ponownie ożywiło społeczność i udowodniło, że marka FromSoftware wciąż ma ogromną siłę przyciągania, nawet jeśli część decyzji projektowych nie trafia do wszystkich graczy. W najbliższych dniach liczba aktywnych użytkowników może jeszcze rosnąć, zwłaszcza że twórcy zapowiadali kolejne poprawki balansu oraz aktualizacje zawartości.

News
soulslike
wyniki sprzedaży
From Software
Steam
DLC
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows
Elden Ring Nightreign
Elden Ring
