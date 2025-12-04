Elden Ring Nightreign znów na szczycie Steam. Nowe DLC winduje wyniki mimo mieszanych recenzji

Rozszerzenie The Forsaken Hollows do Elden Ring Nightreign zadebiutowało z ogromnym zainteresowaniem. Produkcja od FromSoftware zanotowała kolejny wyraźny wzrost aktywności i wróciła na podium bestsellerów Steam, wyprzedzając takie tytuły jak ARC Raiders czy Battlefield 6. W nocy w grze bawiło się ponad 93 tysiące jednoczesnych graczy, co jest jednym z najlepszych wyników tego roku dla Nightreign.

Elden Ring Nightreign – DLC podzieli ło graczy, ale przyciąga tłumy

Nowe rozszerzenie wzbudziło sporo emocji wśród społeczności. Choć gracze doceniają dopracowaną, klimatyczną mapę i projekt nowych lokacji, opinie na temat zawartości są mocno zróżnicowane. Na Steamie The Forsaken Hollows notuje „mieszane” recenzje – obecnie około 45% ocen jest pozytywnych. Wielu fanów zwraca uwagę na zbyt małą liczbę nowych elementów ekwipunku oraz brak większych zmian w balansie rozgrywki.