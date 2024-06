Zapowiedź Mario & Luigi: Brothership na Nintendo Direct. Nadciąga nowa przygoda braci

Wczorajsze Nintendo Direct przyniosło sporo interesujących materiałów związanych z nadchodzącymi grami. Otrzymaliśmy między innymi zapowiedź Metroid Prime 4: Beyond, a także Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. To jednak nie koniec dobrych wieści – Nintendo ogłosiło bowiem nową odsłonę serii Mario & Luigi.