Mario vs. Donkey Kong dzisiaj debiutuje na Nintendo Switch. Wielki powrót legendarnej gry z Game Boy Advance

Pierwsze wzmianki o tej grze pojawiły się we wrześniu zeszłego roku, a Nintendo ujawniło wtedy, że otrzymamy „zaktualizowaną wersją oryginalnego tytułu z Game Boy Advance. Później pojawiła się informacja o trybie lokalnej kooperacji, w której jeden z grających będzie mógł sterować poczynaniami Toada. Kolejnymi nowościami są mocno zwiększona ilość poziomów (do aż 130) oraz nowy tryb o nazwie Casual Style, który zapewni dużo spokojniejszą rozgrywkę i jest to ukłon w kierunku graczy preferujących zabawę na niższym poziomie trudności.

Fabularnie Mario vs. Donkey Kong koncentruje się na postaci Mario, który wyrusza w świat, by odzyskać zabawkowe figurki Mini-Mario skradzione przez Donkey Konga.

Mario vs. Donkey Kong to prawdziwy klasyk swojego gatunku i fani zręcznościówek zakochają się w nim momentalnie. Akcję dziejącą się na ekranie obserwujemy z boku, a zadaniem gracza jest przemierzanie plansz, unikanie pułapek i walka z przeciwnikami. Ciekawym urozmaiceniem zabawy są zagadki logiczne, zmuszające do graczy do wysiłku intelektualnego.

Mario vs. Donkey Kong – dzisiaj premiera na Nintendo Switch

Gra otrzymała całkowicie nową oprawę graficzną i dźwiękową, wykorzystującą moc nowej konsoli Nintendo. Dzięki temu Mario vs. Donkey Kong wygląda znacznie lepiej niż swój leciwy poprzednik. Płynne animacje, kolorowy świat i wciągająca przygoda spodobają się graczom.