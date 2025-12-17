Zaloguj się lub Zarejestruj

Widowiskowe science fiction w nowym zwiastunie. Ten film otworzy 2026 rok

Radosław Krajewski
2025/12/17 15:50
0
0

Mocna premiera już na początku przyszłego roku.

Już na początku przyszłego roku do kin wejdzie Greenland 2, czyli kontynuacja głośnego katastroficznego filmu z Gerardem Butlerem z 2020 roku. Film odniósł sukces na VOD i streamingu, więc Lionsgate dało zielone światło dla kontynuacji, która po długim okresie produkcyjnym wreszcie zadebiutuje w kinach. Teraz Greenland 2, którego główną gwiazdą jest Gerard Butler, doczekał się nowego zwiastuna. Jak możemy zobaczyć na poniższym materiale, tym razem mamy do czynienia z pełnoprawnym kinem postapokaliptycznym, które powinno zadowolić fanów science fiction o przetrwaniu na zniszczonej Ziemi.

Greenland 2

W następstwie uderzenia komety, które zdziesiątkowało większość Ziemi, rodzina Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin i Roman Griffin Davis), zmuszeni są opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii, aby przemierzać zniszczony świat w poszukiwaniu nowego domu – brzmi oficjalny opis filmu.

Reżyserem Greenland 2 jest Ric Roman Waugh, który nakręcił również pierwszą część serii. Znany jest także z takich filmów, jak Skazany, Świat w ogniu oraz Kandahar. Dla Waugha i Butlera to już czwarty wspólny projekt.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znajdują się: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch, Alex Lanipekun oraz Nathan Wiley.

Przypomnijmy, że Greenland 2 zadebiutuje w kinach 9 stycznia 2026 roku. Polska premiera została zaplanowana tydzień później, a więc 16 stycznia.

Greenland 2 – nowy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
postapokalipsa
science fiction
Lionsgate
Ric Roman Waugh
sci-fi
Greenland
Gerard Butler
Morena Baccarin
Greenland 2: Migration
Greenland 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

