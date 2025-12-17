Widowiskowe science fiction w nowym zwiastunie. Ten film otworzy 2026 rok

Już na początku przyszłego roku do kin wejdzie Greenland 2, czyli kontynuacja głośnego katastroficznego filmu z Gerardem Butlerem z 2020 roku. Film odniósł sukces na VOD i streamingu, więc Lionsgate dało zielone światło dla kontynuacji, która po długim okresie produkcyjnym wreszcie zadebiutuje w kinach. Teraz Greenland 2, którego główną gwiazdą jest Gerard Butler, doczekał się nowego zwiastuna. Jak możemy zobaczyć na poniższym materiale, tym razem mamy do czynienia z pełnoprawnym kinem postapokaliptycznym, które powinno zadowolić fanów science fiction o przetrwaniu na zniszczonej Ziemi.

W następstwie uderzenia komety, które zdziesiątkowało większość Ziemi, rodzina Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin i Roman Griffin Davis), zmuszeni są opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii, aby przemierzać zniszczony świat w poszukiwaniu nowego domu – brzmi oficjalny opis filmu.