Super Mario Bros. najbardziej dochodowym filmem 2023 roku. To nie Barbie jest rekordzistką

Kwota osiągnięta przez filmowe przygody Mario, znacznie przewyższyła to co osiągnęła Barbie, spychając ją na drugą pozycję. Mimo tego, że widowisko z Margot Robbie zgarnęło więcej pieniędzy ze sprzedaży biletów, to jego producenci wydali znacznie więcej na produkcję i reklamy. To właśnie dlatego, zysk netto Barbie osiągnął „zaledwie” 421 mln dolarów.