Paper Mario: The Thousand-Year Door z datą premiery. Zagramy już niedługo

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Paper Mario: The Thousand-Year Door odbędzie się 23 maja 2024 roku. Użytkownicy konsol Nintendo Switch nie będą musieli więc czekać zbyt długo na debiut wspomnianej produkcji. W nadchodzących tygodniach gracze mogą spodziewać się także kolejnych szczegółów i materiałów z odświeżonej wersji kultowego RPG.

Już nieco ponad dwa miesiące temu Paper Mario: The Thousand-Year Door doczekało się klasyfikacji wiekowej ze strony ESRB . Wówczas spekulowano, że Nintendo może niebawem zdradzić dokładną datę premiery gry. Przez kilka ostatnich tygodni o wspomnianej produkcji było jednak dość cicho. Japońska firma postanowiła na szczęście przerwać milczenie i z okazji MAR10 Day 2024 ujawniła, kiedy Paper Mario: The Thousand-Year Door zadebiutuje na rynku.

W Paper Mario: The Thousand-Year Door gracze wcielą się w tytułowego hydraulika i ruszą na ratunek księżniczce Peach. Władczyni Grzybowego Królestwa została bowiem porwana na Księżyc przez Sir Grodusa i dowodzonych przez niego X-Nautów . Mario będzie jednak musiał w pierwszej kolejności znaleźć siedem Kryształowych Gwiazd, na które czai się również Bowser.

Na koniec przypomnijmy, że Paper Mario: The Thousand-Year Door zmierza wyłącznie na Nintendo Switch. Wspomniana produkcja to remake Paper Mario 2: The Thousand-Year Door, które w 2004 roku ukazało się na Nintendo GameCube. Za nieco ponad dwa miesiące – po blisko 20 latach od premiery – kultowe RPG spróbuje podbić serca kolejnych graczy.

Wczytywanie ramki mediów.