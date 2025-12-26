Zaloguj się lub Zarejestruj

Persona 3 Reload dopracowana na Nintendo Switch 2. Twórcy poprawili płynność gry

Patrycja Pietrowska
2025/12/26 12:00
1
0

Nowoczesna odsłona kultowej przygody zyskuje na płynności dzięki najnowszej aktualizacji.

ATLUS udostępnił nową aktualizację dla Persona 3 Reload na najnowszą platformę Nintendo. Pakiet danych oznaczony jako wersja 1.03 wprowadza kluczowe zmiany w działaniu gry, mające na celu optymalizację wrażeń płynących z zabawy na nowym sprzęcie.

Persona 3 Reload
Persona 3 Reload

Persona 3 Reload z dużym usprawnieniem na Switch 2. Pojawił się tryb wydajności

Najistotniejszą nowością jest zaimplementowanie specjalnego trybu wydajności, który pozwala na osiągnięcie stabilnego poziomu sześćdziesięciu klatek na sekundę, co znacząco wpływa na dynamikę prezentowanych scen. Warto jednak zaznaczyć, że ta konkretna funkcjonalność została zarezerwowana wyłącznie dla osób korzystających z urządzenia w trybie stacjonarnym, po podłączeniu go do telewizora. Dodatkowo deweloperzy skupili się na ogólnym wzmocnieniu stabilności animacji we wszystkich dostępnych wariantach rozgrywki, co sprawia, że poruszanie się po wirtualnym świecie jest płynniejsze zarówno w formie zadokowanej, jak i przenośnej.

Debiut najnowszego uaktualnienia zbiega się w czasie z atrakcyjną okazją cenową, która jest pierwszą tego typu promocją na konsolę Switch 2 dla tego tytułu. To idealny moment na uzupełnienie posiadanej kolekcji, gdyż Persona 3 Reload została objęta 15% zniżką w sklepie Nintendo eShop, a oferta ta pozostanie aktywna aż do 4 stycznia 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Dla użytkowników, którzy chcieliby przetestować grę przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie, wciąż dostępne jest bezpłatne wydanie demonstracyjne. Bardzo ważnym udogodnieniem jest fakt, że wszelkie postępy poczynione podczas ogrywania dema mogą zostać przeniesione do pełnej wersji gry. Twórcy poinformowali również, że usprawnienia techniczne zawarte w najnowszej łatce trafią do wersji demonstracyjnej w ciągu najbliższych dni, choć dokładny termin nie został jeszcze podany.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Persona 3 Reload to gruntownie odświeżona edycja gry, która niegdyś zdefiniowała swój gatunek, przygotowana od podstaw z myślą o standardach współczesnej ery. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Persona-3-Reload-Version-103-Update-Now-Live-for-Nintendo-Switch-2-Spe

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
wersja demo
wersja demonstracyjna
Persona
Persona 3 Reload
Nintendo Switch 2
aktualizacja gry
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
sc
Gramowicz
Dzisiaj 12:03

Nigdy nie grałem w serię Persona.

Z czym to się je? 




