Persona 3 Reload dopracowana na Nintendo Switch 2. Twórcy poprawili płynność gry

ATLUS udostępnił nową aktualizację dla Persona 3 Reload na najnowszą platformę Nintendo. Pakiet danych oznaczony jako wersja 1.03 wprowadza kluczowe zmiany w działaniu gry, mające na celu optymalizację wrażeń płynących z zabawy na nowym sprzęcie.

Persona 3 Reload z dużym usprawnieniem na Switch 2. Pojawił się tryb wydajności

Najistotniejszą nowością jest zaimplementowanie specjalnego trybu wydajności, który pozwala na osiągnięcie stabilnego poziomu sześćdziesięciu klatek na sekundę, co znacząco wpływa na dynamikę prezentowanych scen. Warto jednak zaznaczyć, że ta konkretna funkcjonalność została zarezerwowana wyłącznie dla osób korzystających z urządzenia w trybie stacjonarnym, po podłączeniu go do telewizora. Dodatkowo deweloperzy skupili się na ogólnym wzmocnieniu stabilności animacji we wszystkich dostępnych wariantach rozgrywki, co sprawia, że poruszanie się po wirtualnym świecie jest płynniejsze zarówno w formie zadokowanej, jak i przenośnej.