Za wyciek materiałów z GTA 6 odpowiada więcej niż jedna osoba? Nowe poszlaki

W ubiegłą niedzielę do sieci trafiło około 90 materiałów z Grand Theft Auto VI. Za kradzieżą nagrań i screenów z nowej gry Rockstar Games miał stać 16-latek z Wielkiej Brytanii. Dobrze znany w środowisku haker miał również włamać się na serwery Ubera. Sprawa urosła do tego stopnia, że zainteresowały się nią amerykańskie służby, w tym FBI. W czwartek londyńska policja aresztowała nastolatka pod zarzutem hakerstwa. Może on nie być jedynym sprawcą wycieku i jak sugerują fani na GTA Forums, dostęp do materiałów mogły mieć również inne osoby.

Wyciek GTA 6 – jest więcej niż jeden podejrzany?

Nagrania udostępniła osoba posługująca się pseudonimem Teapot, ale użytkownicy forum uważają, że nie jest to jedyna osoba, która miała związek z wyciekiem. Do tego konta miał mieć również dostęp użytkownik znany pod nazwą Lily. Nie jest jednak jasne, czy ta osoba również miała dostęp do materiałów, czy jedynie logowała się na innym koncie.