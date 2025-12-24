GTA 6 coraz bliżej granicy cierpliwości graczy. Były pracownik Rockstar o opóźnianiu premiery

Grand Theft Auto 6 nie może pozwolić sobie na kolejne opóźnienia, aby nie stracić zainteresowania graczy.
Oczekiwanie na szóstą odsłonę Grand Theft Auto wzbudza emocje, lecz według Mike’a Yorka deweloperzy nie mogą już przesuwać terminu bez ryzyka. Były pracownik Rockstar Games uważa datę 19 listopada 2026 roku za trafny wybór biznesowy. Wybranie momentu przed okresem świątecznym ma na celu zwiększenie zysków w czasie zakupowego szczytu. York twierdzi, że firmy rzadko zmieniają plany więcej niż dwa razy, więc przewiduje dotrzymanie obecnego harmonogramu.
GTA 6 nie może już czekać. Według byłego pracownika Rockstar ryzykuje utratę zainteresowania graczy
Myślę, że gra ukaże się w listopadzie 2026 roku, bo to bardzo dobry moment na premierę z punktu widzenia Rockstara i sprzedaży gier. Jeśli chcesz sprzedać ogromną liczbę egzemplarzy, to idealny czas na debiut GTA 6 – miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia. Zazwyczaj firmy opóźniają takie projekty tylko raz lub dwa razy, gdy naprawdę muszą, dlatego sądzę, że premiera nastąpi mniej więcej w tym okresie.
Jeśli znam Rockstar Games – a znam ludzi, którzy tam pracują – jednym z powodów opóźnienia premiery GTA 6 jest chęć doprowadzenia gry do jak najlepszego możliwego stanu. Trwa dopieszczanie szczegółów. Nie sądzę, by gra była już całkowicie ukończona, biorąc pod uwagę, jak wiele jest na szali i jak ogromne są oczekiwania graczy.
Mike York ostrzega, że dalsze przekładanie debiutu może zgasić entuzjazm graczy. Uważa on, że fani czują znużenie brakiem wieści, a ich zainteresowanie może słabnąć.
Jeśli Rockstar Games ponownie opóźni GTA 6, zainteresowanie grą niemal całkowicie wygaśnie. W tej chwili nikt nie szuka informacji o GTA 6. Wszyscy wiedzą, że nie ma żadnych nowości i nie ma o czym rozmawiać… Jest moment, w którym zbyt częste przesuwanie premiery zaczyna ludzi irytować.
Ludzie nie palą się już do szukania nowych szczegółów czy kolejnych przecieków – mają tego dość. Myślą raczej: „wyjdzie, kiedy wyjdzie”, bo są wypaleni ciągłym oczekiwaniem, że gra zaraz się pojawi, a potem znowu tak się nie dzieje… A w końcu reagują: ‘OK, nieważne…
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!