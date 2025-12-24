GTA 6 coraz bliżej granicy cierpliwości graczy. Były pracownik Rockstar o opóźnianiu premiery

Grand Theft Auto 6 nie może pozwolić sobie na kolejne opóźnienia, aby nie stracić zainteresowania graczy.

Oczekiwanie na szóstą odsłonę Grand Theft Auto wzbudza emocje, lecz według Mike’a Yorka deweloperzy nie mogą już przesuwać terminu bez ryzyka. Były pracownik Rockstar Games uważa datę 19 listopada 2026 roku za trafny wybór biznesowy. Wybranie momentu przed okresem świątecznym ma na celu zwiększenie zysków w czasie zakupowego szczytu. York twierdzi, że firmy rzadko zmieniają plany więcej niż dwa razy, więc przewiduje dotrzymanie obecnego harmonogramu.

GTA 6 nie może już czekać. Według byłego pracownika Rockstar ryzykuje utratę zainteresowania graczy

Pierwotnie premiera miała nastąpić w maju 2026 roku, lecz potrzeba dopracowania wymusiła korektę terminu. Zdaniem Yorka Rockstar Games wkłada mnóstwo wysiłku w to, by gra wyglądała najlepiej jak to możliwe.