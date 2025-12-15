Rockstar testuje elementy z GTA 6 w GTA Online? Gracze wskazują konkretne dowody

Detale w GTA Online rozpalają wyobraźnię fanów.

Gracze GTA Online coraz częściej wyrażają przekonanie, że studio Rockstar Games, które pracuje nad nową odsłoną serii, systematycznie implementuje do swojego rozbudowanego świata online elementy stworzone pierwotnie dla Grand Theft Auto 6. Fani od pewnego czasu zauważają w świecie GTA Online obiekty, które wcześniej pojawiły się w materiałach promocyjnych GTA 6, takich jak zrzuty ekranu czy zwiastuny. Gracze podejrzewają, że Rockstar przemyca elementy z GTA 6 do GTA Online Wśród elementów podejrzewanych o transfer z nadchodzącego tytułu wymieniano już wcześniej pojazdy, w tym samochód Gauntlet Interceptor, który był widoczny w pierwszym zwiastunie GTA 6, a także detale takie jak naszyjnik noszony przez postać Cala. Obserwacje te sugerują, że świat GTA Online pełni rolę poligonu doświadczalnego, na którym testowane są rozmaite funkcje i zasoby graficzne GTA 6.

Ostatnia duża aktualizacja GTA Online, która umożliwiła graczom zakup kosztownych rezydencji i przywróciła do fabuły postać Michaela de Santy, znacząco wzmocniła te teorie, wprowadzając nowe detale. Głównym przedmiotem spekulacji stał się zaskakująco dopracowany ręcznik kąpielowy. Ten rekwizyt jest widoczny na postaci Mr. Fabera podczas sceny przerywnikowej w domu gracza, a jego poziom szczegółowości jest wyjątkowy. Użytkownik GTAVI_Countdown na platformie X wskazał, że wspomniany ręcznik wydaje się identyczny z modelem uchwyconym na krótkim ujęciu w drugim zwiastunie GTA 6.

Ręcznik nie jest jedynym przykładem możliwego transferu. Fani podejrzewają również, że do GTA Online przeniesiono mechaniki związane z dodaniem siłowni oraz możliwością ćwiczenia w najnowszej aktualizacji. Chociaż funkcje te były już obecne we wcześniejszych częściach serii, na przykład w San Andreas, ich obecna implementacja jest uznawana za logiczną, ponieważ w zwiastunach GTA 6 widać, jak ćwiczy postać Jasona, co oznacza, że związane z tym mechaniki rozgrywki są już prawdopodobnie przygotowane. Ponadto, wprowadzono samochody samoprowadzące się, które także są podejrzewane o to, że stanowią przeniesione elementy z GTA 6. Przypomnijmy, że wedle obecnych informacji Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

