GTA 6 krytykowane za grafikę. Deweloperzy pokazują wczesne wersje swoich gier

Wielu graczy nie zdaje sobie jednak z tego sprawy i zalało sieć negatywnymi komentarzami dotyczącymi grafiki z zaprezentowanych materiałów z GTA VI, zarzucając produkcji, że nie wygląda lepiej od wydanej dziewięć lat temu piątej odsłony Grand Theft Auto. W obronie deweloperów z Rockstar Games stanęli inni producenci, którzy pokazali materiały z wczesnych wersji swoich własnych gier. Mamy więc możliwość podejrzeć, jak na wczesnym etapie wyglądały takie tytuły, jak Control, Cult of the Lamb, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us, czy God of War. Poniżej znajdziecie wspomniane posty deweloperów.

Ponieważ grafika jest pierwszą ukończoną rzeczą w grze wideo, a CONTROL zdobyła wiele nagród za doskonałość w grafice, oto materiał z początku tworzenia :)

„Grafika jest pierwszą ukończoną rzeczą w grze wideo” Oto jak wyglądały wczesne wersje Cult of the Lamb

„Grafika jest pierwszą ukończoną rzeczą w grze wideo” Oto Thunderjaw z wczesnej wersji Horizon: Zero Dawn

Oto prototyp pierwszej walki z Baldurem w God of War (2018). Oglądaj do końca, aby zobaczyć różnicę. To całkowicie normalne rzeczy – każdy, kto mówi inaczej, nie ma pojęcia, o co chodzi

Tak wygląda grafika w produkcji gry wideo.

„Grafika jest pierwszą ukończoną rzeczą w grze wideo” Nigdy nie wkurzaj twórców gier, zwłaszcza gdy nic nie wiesz o tej pracy. Poniżej znajduje się wczesna wersja alfa @Bungie #Destiny kontra Destiny Rise of Iron

To jest materiał Sea of Thieves z listopada 2014 roku. Ulepszone względem wcześniejszych wersji, ale wciąż trwają prace. Używaliśmy Unity do bardziej zwinnych, iteracyjnych testów, podczas gdy prace na tym etapie na silniku Unreal były bardzo wczesne, a ich celem było stworzenie pierwszego zwiastuna.

Tak… tak wyglądał Last of Us na etapie rozwoju. Każda gra, w którą kiedykolwiek grałeś, przechodziła przez to.

„Grafika jest pierwszą ukończoną rzeczą w grze wideo”

