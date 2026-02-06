Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox ma ambitne plany. Firma zaplanowała premiery czterech swoich hitów

Radosław Krajewski
2026/02/06 09:00
Czy dojdzie do bezpośredniej rywalizacji z GTA 6?

Rok 2026 zapowiada się dla Microsoftu jako jeden z najważniejszych w historii marki Xbox. Firma świętuje 25-lecie swojego ekosystemu i zamierza uczcić tę rocznicę nie tylko nowymi grami, lecz także sprzętem oraz zmianami w oprogramowaniu. Po okresie niepewności związanej ze spadającą sprzedażą konsol i publikowaniem części tytułów na konkurencyjnych platformach, nadchodzące miesiące mają ponownie skupić uwagę graczy na przyszłości Xboxa.

Xbox
Xbox

Xbox szykuje się na cztery głośne growe premiery w 2026 roku

W samym centrum tegorocznej strategii korporacji znalazły się cztery największe marki firmy, czyli Forza, Halo, Fable oraz Gears of War. Według informacji z wewnątrz firmy trwają intensywne prace, aby wszystkie te produkcje zadebiutowały zgodnie z planem jeszcze w tym roku.

Pierwsza na liście jest Forza Horizon 6, której premiera zaplanowana została na 19 maja. Halo: Campaign Evolved ma celować w okres letni, natomiast Fable powinno pojawić się jesienią. Z kolei Gears of War: E-Day planowane jest na drugą połowę roku. Microsoft chce uniknąć bezpośredniego starcia z Grand Theft Auto 6, którego debiut wyznaczono na 19 listopada i niedawno ta data została potwierdzona przez Take-Two Interactive.

Poza główną czwórką Microsoft szykuje także inne premiery. Studio Double Fine przygotowuje nową grę Kiln, która ma zadebiutować w kwietniu. Bethesda pracuje nad kolejną zawartością do Starfielda, a w branży ponownie pojawiają się spekulacje dotyczące wersji gry na PlayStation 5. Warto jednak pamiętać, że harmonogramy w branży gier często ulegają zmianom.

Rok 2026 to również jubileusz 35-lecia Blizzarda. Firma planuje serię prezentacji związanych z World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone i Diablo. Overwatch 2 wraca do nazwy Overwatch, a w ciągu roku gracze mogą spodziewać się dziesięciu nowych bohaterów, map oraz kolejnych aktualizacji.

Fani Fallouta wciąż czekają na konkretne informacje o odświeżonej wersji Fallouta 3 lub Fallout: New Vegas. Prace nad remasterem trwają, a Bethesda chce dopracować projekt tak, aby dorównał jakości zeszłorocznego The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Microsoft rozwija nie tylko gry, lecz także sprzęt i oprogramowanie. Po premierze przenośnych urządzeń Xbox Ally firma coraz wyraźniej stawia na zbliżenie Windowsa i Xboxa. Nowe funkcje obejmują między innymi technologię Automatic Super Resolution wykorzystującą NPU do skalowania obrazu oraz system automatycznego tworzenia klipów z rozgrywki przy użyciu sztucznej inteligencji.

Powstaje także odświeżony interfejs Xboxa na PC, oparty na zmianach testowanych w trybie desktopowym Xbox Cloud Gaming. Nowe UI ma oferować płynniejsze animacje, pływający panel przewodnika oraz spójność między konsolami, komputerami i chmurą.

Więcej informacji o kierunku rozwoju platformy możemy poznać podczas Game Developers Conference w przyszłym miesiącu. Microsoft od lat wykorzystuje to wydarzenie do prezentowania planów technologicznych i narzędzi dla twórców, dlatego możliwe są kolejne wskazówki dotyczące integracji Xboxa z Windowsem oraz wykorzystania AI w grach.

Nowa generacja konsoli Xbox nie pojawi się jednak w tym roku. Szefowa AMD, Lisa Su, zasugerowała, że premiera planowana jest na 2027 rok.

Rozwój nowej generacji Xboxa od Microsoftu, wyposażonej w półniestandardowy układ AMD, przebiega bardzo dobrze i zmierza w kierunku premiery w 2027 roku.

Zanim to nastąpi, gracze mogą liczyć na nowe kontrolery. Microsoft zatwierdził projekt padów nowej generacji z łącznością Wi-Fi, która ma zmniejszyć opóźnienia w Xbox Cloud Gaming. Możliwe jest także pojawienie się kontrolera Xbox Elite Series 3 oraz nowych edycji specjalnych konsol.

Źródło:https://www.theverge.com/tech/874303/microsoft-xbox-roadmap-2026-notepad

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

