Nowy Xbox z potwierdzonym terminem premiery? Steam Machine jest na „dobrej drodze” do wydania

AMD ujawniło nowe informacje o swoich najbliższych współpracach z Valve i Microsoftem.

AMD i Valve oficjalnie potwierdzają, że nowe Steam Machine jest coraz bliżej debiutu. Podczas najnowszej telekonferencji podsumowującej finansowo kolejny kwartał, szefowa AMD zdradziła, że projekt realizowany wspólnie z Valve przebiega zgodnie z planem, a pierwsze egzemplarze urządzenia mają trafić do wysyłki już na początku tego roku. Steam Machine zadebiutuje w tym roku Informację przekazała Lisa Su, stojąca na czele AMD, odnosząc się do prac nad sprzętem przygotowywanym dla Valve. To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie ze strony partnera technologicznego, że zapowiadana od dawna Steam Machine faktycznie wkracza w finalną fazę produkcji.

Wypowiedź padła przy okazji omówienia wyników finansowych za ostatni kwartał i dotyczyła zarówno sprzętu Valve, jak i kolejnych dużych projektów AMD realizowanych dla branży konsolowej: Z perspektywy produktowej Valve jest na dobrej drodze, aby rozpocząć wysyłkę Steam Machine napędzanej przez AMD na początku tego roku.

W tym samym wystąpieniu pojawiła się również krótka, lecz istotna wzmianka o przyszłości konsol Microsoftu, niejako potwierdzając wcześniejsze plotki: Prace nad następną generacją Xboxa od Microsoftu, wyposażonego w półautorski układ SoC od AMD, postępują zgodnie z planem i mają wesprzeć premierę zaplanowaną na 2027 rok. Według dostępnych informacji nowe układy AMD dla Steam Machine powstają w fabrykach TSMC, co oznacza kolejne duże wdrożenie tej firmy w segmencie sprzętu do gier. Samo Valve zapowiadała premierę urządzenia na początek 2026 roku, a obecne deklaracje sugerują, że harmonogram nie uległ zmianie. Nowa Steam Machine ma korzystać z procesora opartego na architekturze Zen 4 oraz układu graficznego RDNA 3. Całość będzie działać pod kontrolą SteamOS, czyli linuksowego systemu Valve, oferując granie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. W sieci nie brakuje też spekulacji, że jednym z tytułów startowych urządzenia może być długo wyczekiwany Half Life 3, choć na ten moment Valve nie potwierdziło takich planów.

