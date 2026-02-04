Xbox rozszerza granie w chmurze

Xbox wyraźnie przyspiesza rozwój grania w chmurze. W lutym 2026 roku biblioteka Stream Your Own Game w ramach Xbox Game Pass została powiększona aż o 40 kolejnych gier. Jak podają branżowe serwisy, wśród nowości znalazły się tak głośne tytuły jak Final Fantasy VII Remake Intergrade, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition czy Resident Evil Village: Z Version.
Xbox jest wszędzie, czyli nowe gry dostępne w chmurze
Funkcja Stream Your Own Game, uruchomiona na konsolach w kwietniu 2025 roku, pozwala subskrybentom Xbox Game Pass streamować posiadane cyfrowo gry bez konieczności ich pobierania. Wystarczy aktywna subskrypcja – niezależnie od jej poziomu – oraz stabilne połączenie z internetem. Gry można uruchamiać za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming na konsolach, komputerach PC, urządzeniach mobilnych, tabletach czy kompatybilnych telewizorach. Warto jednak pamiętać, że funkcja posiada ważną zasadę – w tym samym czasie za pośrednictwem Xbox może być uruchomiona tylko jedna gra.
Lutowa aktualizacja to jedna z największych od startu usługi. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, do biblioteki dodano 48 pozycji, co pokazuje, że Microsoft konsekwentnie rozwija ten model dostępu do gier. Na liście lutowych nowości znalazły się również m.in. Pathfinder: Wrath of the Righteous, RimWorld Console Edition, Age of Wonders 4, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning czy MLB The Show 25.
Rozszerzanie Stream Your Own Game wpisuje się w strategię „Xbox jest wszędzie”, której celem jest umożliwienie grania bez barier sprzętowych i bez zajmowania miejsca na dysku. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach 2026 roku biblioteka będzie dalej rosnąć, oferując graczom jeszcze większą swobodę w dostępie do ulubionych tytułów.
Nowe gry dostępne w usłudze Stream Your Own Game (luty 2026):
