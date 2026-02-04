Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox rozszerza granie w chmurze

Jakub Piwoński
2026/02/04 09:30
0
0

40 gier z nową funkcją. By grało się wszędzie.

Xbox wyraźnie przyspiesza rozwój grania w chmurze. W lutym 2026 roku biblioteka Stream Your Own Game w ramach Xbox Game Pass została powiększona aż o 40 kolejnych gier. Jak podają branżowe serwisy, wśród nowości znalazły się tak głośne tytuły jak Final Fantasy VII Remake Intergrade, Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition czy Resident Evil Village: Z Version.

Xbox
Xbox

Xbox jest wszędzie, czyli nowe gry dostępne w chmurze

Funkcja Stream Your Own Game, uruchomiona na konsolach w kwietniu 2025 roku, pozwala subskrybentom Xbox Game Pass streamować posiadane cyfrowo gry bez konieczności ich pobierania. Wystarczy aktywna subskrypcja – niezależnie od jej poziomu – oraz stabilne połączenie z internetem. Gry można uruchamiać za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming na konsolach, komputerach PC, urządzeniach mobilnych, tabletach czy kompatybilnych telewizorach. Warto jednak pamiętać, że funkcja posiada ważną zasadę – w tym samym czasie za pośrednictwem Xbox może być uruchomiona tylko jedna gra.

Lutowa aktualizacja to jedna z największych od startu usługi. Wcześniej, w styczniu 2026 roku, do biblioteki dodano 48 pozycji, co pokazuje, że Microsoft konsekwentnie rozwija ten model dostępu do gier. Na liście lutowych nowości znalazły się również m.in. Pathfinder: Wrath of the Righteous, RimWorld Console Edition, Age of Wonders 4, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning czy MLB The Show 25.

GramTV przedstawia:

Rozszerzanie Stream Your Own Game wpisuje się w strategię „Xbox jest wszędzie”, której celem jest umożliwienie grania bez barier sprzętowych i bez zajmowania miejsca na dysku. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach 2026 roku biblioteka będzie dalej rosnąć, oferując graczom jeszcze większą swobodę w dostępie do ulubionych tytułów.

Nowe gry dostępne w usłudze Stream Your Own Game (luty 2026):

  • Age of Wonders 4
  • Ancestors: The Humankind Odyssey
  • Bendy and the Ink Machine
  • Biomutant
  • Black Desert
  • Blasphemous
  • Boomerang Fu
  • Cars 3: Driven to Win
  • Company of Heroes 3
  • Dawn of Man
  • Dead Island Definitive Edition
  • Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition
  • Drop Duchy – Complete Edition
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade
  • Five Nights at Freddy’s: Security Breach
  • Gas Station Simulator
  • Gears of War
  • Gold Mining Simulator
  • Homefront: The Revolution
  • Jurassic World Evolution
  • Kerbal Space Program Enhanced Edition
  • Killing Floor 2
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
  • LEGO The Incredibles
  • Little Nightmares 3
  • MLB The Show 25
  • MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous
  • Poppy Playtime: Chapter 3
  • Resident Evil Village: Z Version
  • RIDE 4
  • RimWorld Console Edition
  • Rounds
  • Session: Skate Sim
  • Sledders
  • Transport Fever 2: Console Edition
  • Vampyr
  • World of Outlaws: Dirt Racing 24
Źródło:https://gamerant.com/xbox-game-pass-stream-your-own-game-library-update-february-2026/

Tagi:

News
Microsoft
konsole
Xbox Game Pass
streaming
Xbox
chmura
granie w chmurze
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112