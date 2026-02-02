Nie od dziś wiadomo, że Xbox rywalizuje z PlayStation o uwagę graczy. Po latach wzlotów i rozczarowań Xbox szykuje się na moment, który może na nowo zdefiniować pozycję marki w branży gier. Jak zwraca uwagę ComicBook.com, rok 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych okresów dla ekosystemu Microsoftu od czasów dominacji Xboxa 360. Tym razem nie chodzi jednak o jeden hit czy agresywną kampanię marketingową, ale o skumulowany efekt wieloletnich inwestycji i przemyślanej strategii. Czy ten rok będzie dla konsoli przełomowy?

Rok 2026 może być przełomowy dla Xbox

Xbox ma kilka powodów, przez które może traktować rok 2026 jako rok szczególny. Te powody kryją się w powrotach cenionych marek. W jednym roku na rynku mają zadebiutować nowe odsłony lub powroty kultowych marek: Fable, Gears of War, Halo oraz Forza. Taka koncentracja flagowych serii to jasny sygnał, że Xbox wreszcie zbiera owoce długiego cyklu produkcyjnego oraz integracji studiów Bethesda i Activision Blizzard. W sposób szczególny fani zwracają uwagę na jeden tytuł. Fable, rozwijane od lat przez Playground Games, ma symbolizować powrót do silnych, fabularnych gier single player, z których Xbox był kiedyś znany.