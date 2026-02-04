Zaloguj się lub Zarejestruj

Najpopularniejsza gra w historii marki Fallout została bez zapowiedzi usunięta ze sklepu Xbox

Jakub Piwoński
2026/02/04 13:40
Co ciekawe, gra wciąż pozostaje dostępna za darmo na PlayStation Store, Nintendo eShop, Steamie oraz na urządzeniach mobilnych.

Choć wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, to właśnie ta gra jest najpopularniejszą grą w historii marki Fallout. Wraz emisją serialu Fallout na Amazon Prime Video zainteresowanie serią ponownie wyraźnie wzrosło. Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Bethesdy o usunięciu jednego z tytułów – i to bez żadnego oficjalnego wyjaśnienia.

Fallout Shelter
Fallout Shelter

Fallout Shelter znika ze sklepu Xbox

Chodzi o Fallout Shelter, spin-off wydany pierwotnie w 2015 roku na urządzenia mobilne. Produkcja pozwala graczom zarządzać własnym Kryptą, dbając o jej mieszkańców, rozwój infrastruktury i bezpieczeństwo. Choć gra nie cieszy się taką renomą jak główne odsłony serii, jest bezsprzecznie największym sukcesem liczbowym – Fallout Shelter zostało pobrane niemal 200 milionów razy na całym świecie.

Obecnie tytuł nie jest dostępny do pobrania na konsolach Xbox Series X/S, Xbox One ani na PC poprzez Xbox Store. Co ciekawe, gra wciąż pozostaje dostępna za darmo na PlayStation Store, Nintendo eShop, Steamie oraz na urządzeniach mobilnych. Xbox jest jedyną platformą, z której Fallout Shelter zniknęło.

Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że marka Fallout należy do Microsoftu, więc problemy licencyjne wydają się mało prawdopodobne. Brak oficjalnego komunikatu ze strony Bethesdy tylko podsyca spekulacje. Z racji popularności gry, nie byłoby jednak zasadne przypuszczać, że nie powróci do oferty Xboxa.

Warto dodać, że nazwa Fallout Shelter wkrótce znów stanie się głośna. Amazon pracuje nad reality show osadzonym w świecie Fallouta, w którym uczestnicy będą rywalizować w postapokaliptycznych konkurencjach o wysoką nagrodę pieniężną. Data premiery programu nie jest jeszcze znana, ale fani liczą, że do tego czasu gra wróci na Xbox Store.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/fallout-game-free-xbox-store-delisted/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:51

Przypadkiem konsolowe wersje nie były porzucone? Akurat w shelter trochę grałem na telefonie bo to gra która kompletnie nie wymaga wydawania pieniędzy mimo że jest f2p. Normalnie jakby Bethesda się pomyliła. 

Rozwijasz bunkier niczym w X-COM. Przydzielasz ludzi. Raz na ruski rok trzeba wejść, poklikać żeby przyjąć nowych ludzi którzy się urodzili i sprawdzić misje która trwa godzinami więc nawet nie zachęca do częstego sprawdzania. 

Jeden save w którym ma Vault 13 (no bo jakże inaczej) ma lata. 

Tak patrząc online, niedawno zaktualizowali grę pod premierę serialu a tak to była daleko za wersją mobilną. A sam gra to po prostu leniwy port wersji mobilnej na konsolę. 

To tylko gdybanie ale obstawiam że typowo Bethesda zrobiła update, gra zaczęła się sypać i została usunięta ze sklepu jakimś automatem. 




