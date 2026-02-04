Najpopularniejsza gra w historii marki Fallout została bez zapowiedzi usunięta ze sklepu Xbox

Co ciekawe, gra wciąż pozostaje dostępna za darmo na PlayStation Store, Nintendo eShop, Steamie oraz na urządzeniach mobilnych.

Choć wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, to właśnie ta gra jest najpopularniejszą grą w historii marki Fallout. Wraz emisją serialu Fallout na Amazon Prime Video zainteresowanie serią ponownie wyraźnie wzrosło. Tym bardziej zaskakująca jest decyzja Bethesdy o usunięciu jednego z tytułów – i to bez żadnego oficjalnego wyjaśnienia. Fallout Shelter znika ze sklepu Xbox Chodzi o Fallout Shelter, spin-off wydany pierwotnie w 2015 roku na urządzenia mobilne. Produkcja pozwala graczom zarządzać własnym Kryptą, dbając o jej mieszkańców, rozwój infrastruktury i bezpieczeństwo. Choć gra nie cieszy się taką renomą jak główne odsłony serii, jest bezsprzecznie największym sukcesem liczbowym – Fallout Shelter zostało pobrane niemal 200 milionów razy na całym świecie.

Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że marka Fallout należy do Microsoftu, więc problemy licencyjne wydają się mało prawdopodobne. Brak oficjalnego komunikatu ze strony Bethesdy tylko podsyca spekulacje. Z racji popularności gry, nie byłoby jednak zasadne przypuszczać, że nie powróci do oferty Xboxa. Warto dodać, że nazwa Fallout Shelter wkrótce znów stanie się głośna. Amazon pracuje nad reality show osadzonym w świecie Fallouta, w którym uczestnicy będą rywalizować w postapokaliptycznych konkurencjach o wysoką nagrodę pieniężną. Data premiery programu nie jest jeszcze znana, ale fani liczą, że do tego czasu gra wróci na Xbox Store.

