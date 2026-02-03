Kiedy następca Xbox Series? Nie mamy dobrych informacji

Niedawno konsola Xbox Series świętowała swoje 5. urodziny. Czy to zatem czas na to, byśmy zaczęli powoli myśleć o następcy?

Najwyraźniej nie dla Microsoftu. Jeżeli bowiem wierzyć plotkom, na kolejną konsolę od giganta z Redmond przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Nowy Xbox nie wcześniej niż pod koniec 2027 roku?

A przynajmniej tak twierdzi Jez Corden z Windows Central. Według źródeł wspomnianego dziennikarza kolejnej konsoli nie dostaniemy jeszcze przez co najmniej 2 lata. Jak podaje Corden, wcześniej Microsoft miał celować w końcówkę 2027 roku, ale nie ma pewności, czy termin ten jest nadal aktualny. Szczególnie w obecnych realiach.