Kiedy następca Xbox Series? Nie mamy dobrych informacji

Maciej Petryszyn
2026/02/03 20:50
Niedawno konsola Xbox Series świętowała swoje 5. urodziny. Czy to zatem czas na to, byśmy zaczęli powoli myśleć o następcy?

Najwyraźniej nie dla Microsoftu. Jeżeli bowiem wierzyć plotkom, na kolejną konsolę od giganta z Redmond przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Xbox
Xbox

Nowy Xbox nie wcześniej niż pod koniec 2027 roku?

A przynajmniej tak twierdzi Jez Corden z Windows Central. Według źródeł wspomnianego dziennikarza kolejnej konsoli nie dostaniemy jeszcze przez co najmniej 2 lata. Jak podaje Corden, wcześniej Microsoft miał celować w końcówkę 2027 roku, ale nie ma pewności, czy termin ten jest nadal aktualny. Szczególnie w obecnych realiach.

Jakby tego było mało, według Cordena następca Xbox Series miałby być czymś zdecydowanie bliskim komputerom osobistym z systemem Windows. Co to miałoby w praktyce oznaczać? Tego nie wie nawet sam dziennikarz, aczkolwiek z drugiej strony byłby to kolejny etap stałego zacierania się granic pomiędzy komputerami a konsolami, które obserwujemy już od wielu lat.

Tak swoją wiedzę opisuje dziennikarz Windows Central:

Z tego, co wiem, kolejny Xbox będzie w pełni PC z Windowsem. W mniejszym stopniu wiemy natomiast, w jaki sposób Microsoft zamierza to zrobić. Według moich najświeższych informacji, premiera kolejnego Xboxa to jeszcze odległy temat na co najmniej końcówkę 2027 roku. Dostałem szczegółowe informacje o next-genowym Xboxie mniej więcej w tym samym czasie, gdy jako pierwszy pisałem o Project Kennan, znanym obecnie jako Xbox Ally. Nie jestem pewny, czy Microsoft nadal nastawia się na końcówkę 2027 w kwestii next-genowego Xboxa, ale jeżeli tak, to trzeba się zastanowić, czy to wystarczający czas, by wszystkie chipy były gotowe.

Dlaczego termin z końcówką 2027 roku może nie być realny? Warto pamiętać, w jakich czasach obecnie żyjemy. Galopujący rozwój sztucznej inteligencji sprawił, iż ceny podzespołów poszybowały w górę, a sama dostępność np. kości RAM drastycznie zmalała. W takich okolicznościach taśmowa produkcja zupełnie nowej konsoli może być zadaniem bardzo trudnym w realizacji.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/02/rumour-new-xbox-console-wont-release-until-at-least-late-2027-could-be-delayed-further

Tagi:

Tech
Microsoft
Plotki
Xbox
nieoficjalne informacje
leaker
nowa konsola
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

