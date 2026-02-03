Kiedy następca Xbox Series? Nie mamy dobrych informacji

Niedawno konsola Xbox Series świętowała swoje 5. urodziny. Czy to zatem czas na to, byśmy zaczęli powoli myśleć o następcy?
Najwyraźniej nie dla Microsoftu. Jeżeli bowiem wierzyć plotkom, na kolejną konsolę od giganta z Redmond przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.
Nowy Xbox nie wcześniej niż pod koniec 2027 roku?
A przynajmniej tak twierdzi Jez Corden z Windows Central. Według źródeł wspomnianego dziennikarza kolejnej konsoli nie dostaniemy jeszcze przez co najmniej 2 lata. Jak podaje Corden, wcześniej Microsoft miał celować w końcówkę 2027 roku, ale nie ma pewności, czy termin ten jest nadal aktualny. Szczególnie w obecnych realiach.
Jakby tego było mało, według Cordena następca Xbox Series miałby być czymś zdecydowanie bliskim komputerom osobistym z systemem Windows. Co to miałoby w praktyce oznaczać? Tego nie wie nawet sam dziennikarz, aczkolwiek z drugiej strony byłby to kolejny etap stałego zacierania się granic pomiędzy komputerami a konsolami, które obserwujemy już od wielu lat.
GramTV przedstawia:
Tak swoją wiedzę opisuje dziennikarz Windows Central:
Z tego, co wiem, kolejny Xbox będzie w pełni PC z Windowsem. W mniejszym stopniu wiemy natomiast, w jaki sposób Microsoft zamierza to zrobić. Według moich najświeższych informacji, premiera kolejnego Xboxa to jeszcze odległy temat na co najmniej końcówkę 2027 roku. Dostałem szczegółowe informacje o next-genowym Xboxie mniej więcej w tym samym czasie, gdy jako pierwszy pisałem o Project Kennan, znanym obecnie jako Xbox Ally. Nie jestem pewny, czy Microsoft nadal nastawia się na końcówkę 2027 w kwestii next-genowego Xboxa, ale jeżeli tak, to trzeba się zastanowić, czy to wystarczający czas, by wszystkie chipy były gotowe.
Dlaczego termin z końcówką 2027 roku może nie być realny? Warto pamiętać, w jakich czasach obecnie żyjemy. Galopujący rozwój sztucznej inteligencji sprawił, iż ceny podzespołów poszybowały w górę, a sama dostępność np. kości RAM drastycznie zmalała. W takich okolicznościach taśmowa produkcja zupełnie nowej konsoli może być zadaniem bardzo trudnym w realizacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!