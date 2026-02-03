GTA 6 z potwierdzoną datą premiery. Kiedy nowy zwiastun i co z wydaniami pudełkowymi?

Take-Two Interactive podało nowe informacje o oczekiwanej grze Rockstar Games.

Właśnie ukazał się nowy raport finansowy Take-Two Interactive, który przyniósł nowe, oczekiwane szczegóły dotyczące premiery Grand Theft Auto 6. Firma potwierdziła wcześniejszą datę premiery i nadchodząca gra Rockstara nadal planowana jest na 19 listopada bieżącego roku. GTA 6 – data startu kampanii marketingowej oraz zdementowane plotki o braku wydań fizycznych na premierę gry Co więcej, wydawca ujawnił również datę startu kampanii promocyjnej GTA 6. Marketing gry rozpocznie się latem, więc jest duża szansa, że szósta odsłona Grand Thet Auto będzie jedną z atrakcji Summer Game Fest 2026, które odbędzie się 5 czerwca. Możemy również spodziewać się w tym okresie startu zamówień przedpremierowych.

Nasza realizacja planów w roku fiskalnym 2026 była wyjątkowa i jesteśmy bardzo pewni siebie, wchodząc w rok fiskalny 2027, który zapowiada się przełomowo dla Take-Two i całej branży rozrywkowej. Jego sercem będzie premiera Grand Theft Auto 6 zaplanowana na 19 listopada, a marketing gry od Rockstar wystartuje tego lata. O komentarz w sprawie daty premiery zapytany został również prezes Take-Two, Strauss Zelnick, który tym razem nie pozostawił wiele miejsca na wątpliwości: Czuję się z tym dobrze. Bardzo dobrze.

Zelnick dodał, że obecna sytuacja różni się od wcześniejszych deklaracji, które ostatecznie zakończyły się opóźnieniami: Za każdym razem, gdy zbliżasz się do kluczowych etapów marketingowych, jesteś w momencie, w którym poziom pewności jest najwyższy, jaki może być. GTA 6 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier w historii branży. Mimo że Rockstar nie pokazał jeszcze żadnych fragmentów rozgrywki, tytuł już teraz bywa wskazywany jako potencjalny kandydat do Gry Roku. Do tej pory gracze zobaczyli dwa filmowe zwiastuny, które przedstawiły duet głównych bohaterów, Jasona Duvala i Lucię Caminos, oraz nową wersję Vice City w stanie Leonida, inspirowanym Florydą. Zelnick odniósł się także do plotek, które krążą w sieci na temat możliwego opóźnienia przez Rockstar Games pudełkowego wydania GTA 6 do 2027 roku, aby uniknąć wycieków gry. Okazuje się, że były one nieprawdziwe i na tę chwilę wydawca planuje wypuszczenie Grand Theft Auto 6 zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej w tym samym czasie.

