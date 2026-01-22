Czwarta, tajemnicza gra z Xbox Developer_Direct 2026 to nowa produkcja od Double Fine. Studio prezentuje swój kolejny szalony pomysł

Tytuł zapewne znajdzie swoją grupę fanów, ale nie jest to produkcja, która sprzedaje kolejne abonamenty Xbox Game Pass.

W Kiln wcielamy się w małego ducha, którego zadaniem jest lepienie i zamieszkiwanie naczyń o różnych kształtach i rozmiarach. Proces tworzenia garnka nie jest jedynie wizualną zabawą, ale realnie wpływa na rozgrywkę. Masa gliny, proporcje oraz forma decydują o szybkości, wytrzymałości, pojemności na wodę oraz zestawie ataków. Twórcy podkreślają, że cały system zaprojektowano tak, aby był intuicyjny nawet dla osób, które wcześniej nie miały styczności z grami nastawionymi na rywalizację.

Double Fine Productions podczas wydarzenia Xbox Developer_Direct 2026 zaprezentowało swój nowy projekt zatytułowany Kiln. To nietypowa gra wieloosobowa, która łączy ręczne tworzenie glinianych naczyń z drużynowymi starciami na arenach. Produkcja stawia na kreatywność graczy, gdyż to oni własnoręcznie projektują postać, którą później wysyłają do walki.

Robienie naczyń w prawdziwym życiu jest naprawdę trudne. Wymaga mnóstwa praktyki i czasu, a to nie jest coś, w co można po prostu wskoczyć. Chcieliśmy sprawić, aby lepienie było bardzo proste i dostępne. To tylko jeden przycisk i gałka analogowa, a mimo to możesz stworzyć dowolny kształt. Zależało nam, aby gracze od razu czuli się mistrzami tego rzemiosła.

Każda klasa wagowa naczynia oferuje kilka różnych form, od misek i kubków po cylindry i płaskie talerze. Każdy kształt ma własny atak specjalny, atak podstawowy oraz atak w powietrzu. Łącznie w grze znajdzie się 24 unikalne zdolności specjalne inspirowane funkcją danego naczynia. Przykładowo płaski talerz może odbijać się od przeciwników niczym krążek hokejowy, a masywny cylinder zamienia się w potężny młot.

Część związana z ceramiką ma przyciągnąć także tych graczy, którzy normalnie nie chcieliby wskakiwać w tryb multiplayer. Niektórzy chcą po prostu lepić. Jeśli możemy, to stopniowo prowadzimy ich do momentu, w którym pojawia się myśl, że jednak chcą czymś przywalić. Nie chcieliśmy ostrego przejścia między tymi dwoma elementami.

Ważnym elementem rozgrywki jest woda, która pełni kluczową rolę w głównym trybie rywalizacji. Im większą pojemność na wodę ma naczynie, tym mniejszą dysponuje pulą zdrowia. Zmusza to drużyny do myślenia strategicznego i tworzenia zróżnicowanych składów, w których jedni gracze transportują wodę, a inni skupiają się na walce i obronie.

Po zakończeniu procesu wypalania garnka gracze trafiają do centralnego huba o nazwie The Wedge, będącego częścią domeny bogini Celadon. To przestrzeń społeczna, w której można trenować w dojo, oglądać naczynia innych graczy, testować umiejętności bojowe oraz zdobywać przedmioty kosmetyczne. Znajdziemy tam także postacie niezależne, w tym sympatycznego bohatera pełniącego rolę ruchomego worka treningowego, którego zniszczenie nagradza unikalnymi bonusami.